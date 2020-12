Una Vita/ Anticipazioni puntata 3 dicembre: Emilio parte per Santander

Una Vita, anticipazioni puntata 3 dicembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 3 dicembre, Emilio decide di partire per Santander con l’idea di raccogliere informazioni su Ledesma: spera infatti di trovare delle notizie utili, qualche scheletro nell’armadio per liberarsi del ricatto di Copernico. Gli unici a sapere di questa cosa sono Jose e Camino ma i due non dicono a Cinta la verità così da non farla preoccupare ulteriormente. Antonito inizia a sentire strane voci che parlano di un problema fra Lolita e Carmen ma ai suoi occhi non ci sono elementi che possano confermare i pettegolezzi. Quando ne parla con suo padre, Ramon deve necessariamente ammettere che fra le due negli ultimi tempi non corre buon sangue. Padre e figlio si accordano per riuscire a capire come poter migliorare la situazione. Mauro scopre che Marcia è stata rapita da un certo Andrade, trafficante di schiavi, e per questo cade nello sconforto temendo di non riuscire più a trovarla.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Servante e Fabiana hanno una discussione perché l’uomo dice alla sua socia che non doveva intromettersi nelle questioni di Lolita e Carmen mentre Fabiana ribatte che da vera amica ha provato a fare di tutto per farle riappacificare. Liberto invita la zia a colazione e, alla presenza di Rosina, chiede alle due perché non hanno voluto donare soldi per il rimpatrio dei soldati. Rosina spiega allora che non ha intenzione di affidare una sola peseta a quella donna e che non l’ha ancora perdonata per quello che ha fatto al suo matrimonio. Genoveva va a trovare Felipe e prova a farsi raccontare che cosa lo turbi tanto e dove sia stato il pomeriggio precedente. Felipe le chiede come abbia fatto a sapere che era tornato turbato e la Salmeron gli riferisce che Agustina ne ha parlato con Ursula e quest’ultima lo ha detto a lei. L’avvocato prima tratta Genoveva molto male dicendole di non immischiarsi di fatti che non la riguardano, poi appena va via convoca Agustina per rimproverarla, chiedendole perché racconta i fatti suoi in giro. Emilio va a casa di Cinta per trascorrere un po’ di tempo con lei. Il ragazzo le racconta che suo padre gli ha promesso il suo aiuto ma non pensa che possa fare qualcosa.

Susana e Rosina si confrontano sulla questione di Genoveva e la zia prova a convincere la moglie del nipote a darle una possibilità. Poi parlano pure di Lolita e Carmen perché ormai si è sparsa la voce dei rapporti tesi fra le due. Per avere maggiori informazioni sull’argomento vanno a prendere un caffè da Fabiana ma la donna fa finta di non sapere nulla per non alimentare ulteriori pettegolezzi. Le due, deluse dalla mancanza di informazioni, vanno via senza neanche prendere il caffè. Felipe torna a casa dopo un appuntamento di lavoro e chiede di Mauro che, però, ancora non è tornato da tante ore. Agustina si scusa per aver parlato di lui con Ursula ma i due vengono interrotti da Casilda, venuta a chiedere informazioni perché ha visto il commissario Mendez. Felipe, però, la tratta molto male perché pensa che nel quartiere e nel palazzo ci sono troppi pettegoli. Vedere la preoccupazione negli occhi della ragazza, però, lo ammorbidisce un po’ anche se comunque non ha novità sulla Sampaio. Più tardi Felipe e Mauro parlano con il commissario che purtroppo non ha alcuna novità sulle ricerche di Marcia. Felipe è disperato perché teme di non trovarla più ma per fortuna il San Emeterio ha una novità sostanziale, ottenuta grazie ai suoi contatti.



