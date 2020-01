UNA VITA/ Anticipazioni puntata 3 gennaio: Felipe non lascia la sua Celia ma…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 GENNAIO

Stando a quanto riportato dagli spoiler gli appassionati della soap spagnola Una Vita oggi, 3 gennaio 2020, potranno assistere ad un disperato gesto d’amore di Felipe nei confronti di Celia. L’avvocato infatti non lascia il capezzale della moglie, nonostante le raccomandazioni dei medici. Infrangendo tutte le avvertenze ricevute bacia la sua amata sposa sulla bocca, rischiando così anche lui il contagio. Lucia intanto continua a pregare a fianco a Padre Telmo e rimanda ancora la risposta che Samuel attende con impazienza. Che ne sarà di Celia e Felipe? Saranno davvero due le morti che sconvolgeranno ancora una volta Acacias oppure i due sposi riusciranno a salvarsi? E Lucia dirà infine il suo sì a Samuel oppure questa nuova vicinanza del sacerdote le avrà dato modo di riflettere e capire che non è l’Alday l’uomo della sua vita? Per saperlo dovremo attendere una nuova avvincente puntata di Una Vita in onda, come sempre, su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Il primo appuntamento del nuovo anno con Una Vita ci ha permesso di vedere ieri, giovedì 2 gennaio 2020, ancora il dramma di Celia e la gelosia di Padre Telmo nei confronti della Alvarado. Felipe è davvero preoccupato per la salute della moglie, soprattutto dopo che il medico sembra aver confermato che la donna ha contratto il virus degli sfollati dell’Hoyo. Nonostante l’avvertimento del dottor Zabaleta, che ha messo in quarantena la donna, il bell’avvocato non riesce a starle lontano in quelli che sembrano davvero essere i suoi ultimi giorni di vita. Se Felipe cede alla disperazione per le condizioni di salute di Celia, Lucia si rifugia invece nella preghiera. Sempre più convinta che solo pregando potrà salvare davvero la cugina, la Alvarado sarà sempre più vicina a Padre Telmo. Questo ovviamente non sfugge agli occhi di Samuel che, preoccupato per le sue condizioni finanziarie, rischia così ancora una volta di veder saltare le sue nozze con la giovane donna. Lucia deve ancora dargli una risposta alla proposta di matrimonio e quell’improvviso riavvicinamento con Padre Telmo fa temere all’Alday che non sarà proprio la risposta che lui vorrebbe sentire. Inigo intanto sembra essere completamente assorbito dalle scommesse clandestine. Dopo un periodo fortunato in cui il giovane ha potuto portare a casa una bella serie di vittorie però, potrebbe vedere la dea bendata voltargli la faccia e ritrovarsi sul lastrico. Ma una importante novità sembra delinearsi all’orizzonte e Inigo potrebbe ben presto decidere di lasciare la città ed allontanarsi anche dall’ambiente delle scommesse clandestine per un nuovo interesse che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla sua attività lavorativa. Cosa sarà mai questo nuovo avvenimnto? Per saperlo dovremo attendere una nuova entusiasmante puntata in onda domani come sempre su Canale 5.

