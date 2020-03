Una Vita/ Anticipazioni puntata 3 marzo 2020: Martinez perde le staffe!

Una Vita, anticipazioni puntata 3 marzo 2020

A Una Vita, secondo quanto riportato dagli spoiler, vedremo il Martinez perdere le staffe durante il suo colloquio con Espineira ed aggredirlo. Telmo è più che convinto che ci sia il priore dietro all’assassinio del suo amico e mentore. Abbiamo lasciato Agustina in pericolo, sotto la minaccia di un coltello impugnato da Filo. Poco prima che Mendez trovasse il corpo ormai senza vita del viandante infatti stava interrogando proprio Agustina, che è stata piuttosto vaga nel raccontare quanto accaduto. Anche se nessuno sa il motivo per cui la donna appare sempre così restia a confessare ciò che sa, Filo sa bene che la domestica potrebbe accusarlo da un momento all’altro. Con il silenzio della domestica, che ora si sente davvero minacciata e la morte del viandante e speranze di Telmo di vedere in carcere il vero assassino di Fra Guillermo e finalmente scarcerata Ursula sembrano destinate a non realizzarsi. Ma il suo amico e mentore non avrà davvero giustizia? Nessuno sembra avere dubbi che chiunque si sia macchiato di un delitto così terribile uccidendo Fra Guillermo, sia lo stesso che ha messo per sempre a tacere anche il viandante. Ha davvero visto giusto Telmo ed il mandante dei due omicidi è proprio il priore Espineira? Una Vita tornerà domani nel consueto appuntamento sulla rete ammiraglia Mediaset a portarci un po’ di risposte.

Una Vita, dove siamo arrivati?

A Una Vita ci ha visti in apprensione per la salute di Trini. La donna infatti, dopo aver avuto problemi di salute in passato, sembrava essersi ripresa dopo il parto. Ma le sue condizioni di salute sono nuovamente peggiorate dopo il cesareo, e la donna deve essere costantemente monitorata. Il medico ha infatti ribadito che anche un semplice ritardo nell’assunzione della terapia potrebbe rivelarsi fatale. Ad occuparsi di lei e della piccola Milagros ci sarà Celia. Nonostante il risentimento mostrato da Felipe proprio contro Trini infatti, che secondo l’uomo è responsabile dell’aborto avuto dalla moglie, Celia non sembra affatto risentita con l’amica ma anzi, si mostrerà premurosa e servizievole. Ramon ha dovuto allontanarsi per lavoro e Celia sa bene che le crisi violente che assalgono la Crespo non le permettono di prendersi cura di se e della piccola Milagros.

Intanto Telmo, dopo essersi recato in carcere a far visita ad Ursula ed essersi definitivamente convinto della sua innocenza, la mette al corrente del fatto che potrebbe esserci un testimone che ha visto il volto del vero assassino di Fra Guillermo. Dopo essersi messo sulle tracce del mendicante che può finalmente dare il nome al vero colpevole dell’omicidio, Telmo scopre però che l’uomo è morto. Infuriato si reca allora dal Priore Espineira e lo accusa del terribile delitto. Filo, l’esecutore materiale, incontra Agustina e, cosciente che la donna potrebbe accusarlo, la minaccia con un coltello. Non c’è serenità neppure per Inigo, Liberto e Tito. Un impresario si presenta infatti ad Acacias per rivendicare i suoi diritti sul pugile in base ad un contratto stipulato molto tempo prima. Inigo allora si rivolge a Felipe per avere un parere legale sulla possibilità di sciogliere il contratto che lega l’impresario Salvador Borras al pugile. Riuscirà a mantenere il suo ruolo di agente di Lazcano oppure dovrà rinunciare ai suoi profitti e restituire addirittura il denaro già intascato? Per saperlo non ci rimane che attendere domani, quando Una Vita tornerà alle ore 14:10, come sempre su Canale 5.



