Una Vita/ Anticipazioni puntata 30 aprile 2020: Lolita scopre che Genoveva…

Una Vita, anticipazioni puntata 30 aprile 2020

Una Vita torna in onda su Canale 5 con una nuova puntata oggi, 30 aprile. Gli spoiler che circolano in rete ci mostrano come questa si preannunci davvero molto interessante. I dubbi circa il passato non proprio limpido di Genoveva troveranno conferma grazie ad un articolo di giornale finito casualmente nelle mani di Lolita: nella rivista compare la foto di una giovanissima Genoveva in abiti discinti che viene arrestata all’interno di una taverna. Perché la bella Signora Alday si trovava in un locale così squallido? Le anticipazioni però terminano qui e i fan dovranno aspettare le ore 14.10 per un nuovo episodio della loro amatissima soap opera. Staremo a vedere tramite i social network quelle che saranno le loro impressioni.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere per Una Vita dove eravamo rimasti nelle ultime puntate. Dopo l’umiliazione subita dalle dame del quartiere, che hanno disertato l’nvito alla sua merenda di benvenuto, la bellissima Genoveva Alday pare intenzionata a dare filo da torcere alle signore benpensanti di Acacias. La ragazza continua ad attirare gli sguardi passeggiando per le vie del centro, fasciata in abiti provocanti, radiosa e sempre sotto braccio all’innamoratissimo marito, che non perde occasione per sfoggiare la giovane moglie. La coppia si presenta al ristorante di Felicia, si siede al tavolo di Donna Susana ed ordina un assenzio, bevanda raffinata che la proprietaria del locale non ha mai sentito nominare. Genoveva e Samuel colgono immediatamente l’occasione per schernirla, affermando di non essere affatto stupiti dall’ignoranza di Felicia: in definitiva Il Nuovo Secolo XIX è soltanto un mediocre ristorante di provincia, con una proprietaria che non è in grado di soddisfare le richieste dei clienti.

Non contenta Genoveva invita a casa sua il piccolo Mateo, figlio di Lucia, regalandogli una manciata di cioccolatini, pienamente consapevole del fatto che questa iniziativa è contraria alle rigide regole con cui viene educato il bambino. Infatti Ursula, istitutrice di Mateo, una volta venuta a conoscenza di quanto accaduto si dimostra estremamente risentita ed ordina a Genoveva di stare lontana dal bambino, evitando di offrirgli dolci o altri regali. Ma Genoveva non pare affatto intimidita, dimostrando una grande sicurezza ed una buona dose di faccia tosta. La donna è perfettamente consapevole che la sua avvenenza attira gli sguardi ammirati degli uomini e la rabbia delle donne, quindi non si preoccupa di essere considerata una poco di buono: le comari di Acacias (e soprattutto Donna Susana), inacidite dalla vecchiaia e dalla solitudine si comportano in quel modo perché sono gelose della sua bellezza e della sua gioventù. Ma si tratta davvero solo di invidia femminile? Oppure Genoveva ha realmente qualche segreto da nascondere?

Nel frattempo la cantante Bellita e suo marito sono in grande fermento e si stanno organizzando per offrire una sontuosa cena a casa loro per conoscere i nuovi vicini. Anche in questo caso però, Donna Susana cercherà di boicottare il banchetto e di convincere le amiche a declinare l’invito: senza essere sfacciata come Genoveva, Bellita è pur sempre una donna di spettacolo, quindi ha uno stile di vita poco in linea con quello tradizionale gradito ad Acacias. Antonito riceve a sorpresa una lettera del padre Ramon, che gli vuole parlare con urgenza e quindi si precipita in carcere: Ramon lo informa di avere cambiato idea e di essere d’accordo nel presentare richiesta di grazia per poter essere scarcerato. Per Antonito è una gioia immensa.



