Una Vita/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: Felipe e Marcia tornano insieme

Una Vita, anticipazioni puntata 31 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, domenica 31 gennaio, Felipe e Marcia ricominciano a vedersi di nascosto ma con un umore molto diverso. La Sampaio, infatti, è felice di aver ritrovato l’uomo che ama ma, al tempo stesso, si sente molto in colpa nei confronti di Santiago. Felipe, invece, è euforico per essere tornato con Marcia e non riesce a trattenere la sua felicità, tanto che la stessa Genoveva si rende conto che qualcosa nell’uomo è cambiata e pensa che l’avvocato si stia vedendo di nascosto con la domestica. Susana decide di rifiutare l’invito di Armando ma il diplomatico, dopo aver avuto qualche suggerimento da parte di Rosina, decide di dichiarare il suo amore alla sarta e prenota un intero ristorante per la loro cena.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell‘ultima puntata di Una Vita. Di ritorno dalla casa di un marchese che ha deciso di fare una grande donazione per la questione del rimpatrio dei soldati spagnoli, Felipe sembra un po’ più sollevato, grazie anche all’aiuto di Genoveva. La Salmeron gli propone di festeggiare il loro successo con un bicchiere al Nuovo Secolo ma prima che l’avvocato possa accettare, vede da lontano Marcia e si incupisce di nuovo, dicendo di voler tornare a casa. Quando rientra nel suo appartamento, sente di nascosto una conversazione fra Casilda e Agustina: la prima dice alla seconda che deve accompagnare Marcia all’ospedale per una visita di controllo. Quando però Agustina le fa presente che dovrebbe andare suo marito Santiago, Casilda le racconta che fra la Sampaio e suo marito non ci sono assolutamente rapporti e nessuna intimità. Felipe si sente sollevato da quello che ha sentito ma soffre perché vorrebbe stare con la ragazza ma non sa come fare. A casa Palacios, Lolita desidera parlare con Antonito e con suo padre Ramon per dare loro una notizia. Dopo attenta riflessione e aver sentito un racconto di Servante, ha deciso che suo figlio non si chiamerà Abundio ma avrà il nome di suo nonno Ramon, sperando che prenda i tratti migliori del suo carattere. Quella sera stessa per strada Felipe riesce a fermare Marcia e parlare da solo con lei. I due si dichiarano eterno amore e decidono di cercare un modo per stare comunque insieme. Poi si baciano appassionatamente.

Emilio prova a parlare con sua madre per convincerla che i Dominguez non sono colpevoli dell’esclusione di Camino dalla pellicola. Per questo motivo la invita ad essere più conciliante nei confronti della sua futura famiglia, Felicia però non vuole sentire ragioni. Intanto al terzo giorno di prove, Cinta deve girare una scena con un altro attore: si tratta di un uomo anziano con il quale deve dimostrarsi affettuosa e innamorata. Camino pensa che si tratti di una scena molto strana e lo fa presente all’amica che insiste nuovamente con il produttore per avere notizie del copione, ma Carchano ancora una volta si rifiuta. Emilio, però, si accorda con Josè per riuscire a mettere a confronto Bellita e Felicia anche se le due inizialmente sono abbastanza reticenti. Mentre le due donne litigano furiosamente, arrivano anche Cinta e Camino che si rendono subito conto della situazione. Intanto sul set del film Carchano ha finito le scene della giornata e, una volta da solo, guarda il ritratto contenuto in un medaglione che ha al collo, giurando alla donna della foto di farle avere presto quello che ha sempre desiderato. Susana si nasconde a casa di Rosina perché non vuole farsi trovare da Armando, dopo aver saputo che è divorziato. L’uomo, però, va a cercarla fino a casa Seler per invitarla il giorno dopo ad un evento molto interessante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA