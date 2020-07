Una Vita/ Anticipazioni puntata 31 luglio: Carmen delusa da Ramon dopo..

Una Vita, anticipazioni puntata 31 luglio

Nella puntata di Una Vita oggi, venerdì 31 luglio, Ramon ha involontariamente spezzato il cuore di Carmen, scegliendo per lei degli abiti che la trasformano in una sosia della sua defunta moglie. L’ex domestica soffre molto per questo motivo ma non vuole dirlo al compagno per non dargli un dispiacere. Cinta si troverà di fronte ad una decisione molto difficile: deve seguire i suoi genitori nel viaggio in Argentina oppure restare in città, per permettere al suo amore per Emilio di crescere e fortificarsi? La sua decisione spiazzerà il suo fidanzato, ancora un po’ restio a prendere la decisione di fidanzarsi ufficialmente, per timore del giudizio di sua madre. Finalmente si verrà a sapere il motivo per cui Genoveva non vuole schierarsi contro Alfredo: i due stanno collaborando ad un piano diabolico per rovinare tutti gli abitanti di Acacias e convincerli ad investire nella fallimentare Banca Americana. Servante si offenderà per le accuse che gli sono state rivolte da Marcelina e da Jacinto e non rivolgerà più la parola a nessuno dei due. Nel quartiere farà ritorno Milagros.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Grazie all’intervento di Casilda, Servante desiste dall’idea di dare una botta in testa a Marcelina per farle passare l’allergia. I due, poi, si offrono di badare al chiosco di fiori per consentirle di andare dal medico. Il dottore dice che non c’entra nulla la botta in testa con l’allergia e i due notano che stando vicini al chiosco anche loro iniziano a sternutire. Le donne del quartiere si radunano a casa di Bellita per discutere dell’asta di beneficenza: si tratta dell’evento dell’anno per gli abitanti del quartiere e tutte le signore fanno a gara per mettere all’asta i gioielli più preziosi ed evitare di sfigurare rispetto alle altre. Genoveva riflette sulle parole di Marlen ma viene interrotta nei suoi pensieri da Lolita che è venuta per salutarla in quanto sta per partire per qualche giorno con il marito Antonito. Genoveva si confida con l’amica e le racconta di avere nostalgia dei tempi passati, quando era facile vivere ed essere felici. Carmen torna alla locanda e fa vedere a Fabiana e Lolita tutti i vestiti che Ramon le ha comprato: la donna ha bisogno dell’aiuto delle amiche per scegliere quale vestito indossare, però c’è un velo di tristezza nei suoi occhi. Alle due, però, non sfugge un particolare: molti degli abiti, tutti scelti personalmente da Ramon, sono uguali a quelli che era solita indossare anche Trini, la sua prima moglie, e con imbarazzo lo dicono alla donna.

Fabiana parla con Agustina di Carmen ed è preoccupata per la sua amica: la domestica le dice che ora che la donna è diventata la compagna di Ramon, nessuno sa come trattarla. Fabiana allora le consiglia di fare come ha sempre fatto, perché Carmen è una persona semplice e ha bisogno dell’appoggio delle sue amiche. Subito dopo Agustina ha un malore ma cerca di dissimulare con tutti il suo vero stato di salute. Alla festa Ramon vorrebbe ballare e divertirsi ma Carmen preferisce trascorrere del tempo fuori: la donna è turbata perché pensa che il fidanzato voglia trasformarla nella sua defunta moglie, l’amore della sua vita che probabilmente non ha mai dimenticato. Intanto al salone della caffetteria, attratto dalla festa, arriva uno straniero, Don Rafael, che punta subito Cinta: quando i due iniziano a ballare, Emilio si ingelosisce subito e capisce di dover annunciare a tutti il loro fidanzamento. Genoveva si meraviglia molto perché, rientrando a casa, trova suo marito Alfredo che parla con Cristobal, un uomo che in passato le aveva fatto molto del male: la donna lo aggredisce subito per chiedergli spiegazioni della sua presenza.



