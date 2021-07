Una Vita/ Anticipazioni puntata 31 luglio: scoperta terribile per Felipe

Una Vita, anticipazioni puntata 31 luglio

Nella puntata di sabato 31 luglio di Una Vita, Camino riflette su tutto quello che le persone a lei vicine le hanno detto negli ultimi giorni e così decide di accettare la proposta di matrimonio di Idelfonso: non lo ama ma ha visto in lui un animo sensibile e pensa che potranno farsi buona compagnia nella vita. Carmen dice a Lolita che Fabiana sarebbe molto felice di fare da madrina a Moncho e che questa bella notizia potrebbe distoglierla dalla sua sofferenza per la morte di Marcia, così decide di rinunciare a ricoprire quel ruolo e spinge la nuora a chiederlo all’amica che accetta subito, in effetti davvero con grande gioia. Il commissario Mendez confessa a Felipe che, oltre a Santiago, c’è anche un’altra sospettata per la morte di Marcia ed è proprio sua moglie Genoveva. In preda all’ira l’avvocato la affronta per avere delle spiegazioni su quanto gli ha riferito il poliziotto.

Una Vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Felipe riprende con Genoveva il discorso del suo viaggio a Cuba ma la moglie si mostra irremovibile nel non volere che l’avvocato parta, anche perché lo considera un affronto al suo ruolo di moglie visto che Marcia era l’amante dell’Alavrez Hermoso. Poiché Felipe insiste sul fatto che vorrebbe solo fare giustizia e non cercare vendetta, la Salmeron lo minaccia di non farsi trovare al suo ritorno e di non fargli mai conoscere il figlio che sta per nascere. A quel punto all’avvocato non resta che cedere alle sue pressioni ma quando più tardi ne parla con Ramon e Liberto, i due appoggiano la decisione presa per compiacere Genoveva. Il Seler, però, fa un’affermazione a proposito del fatto che è strano che Santiago abbia scagliato la sua rabbia e gelosia nei confronti della moglie e non del suo presunto amante e questo fa riflettere l’avvocato su chi possa essere il vero assassino della Sampaio. Intanto Carmen, all’insaputa di tutti, va da Casilda e le chiede se è vero che Lolita avrebbe preferito Fabiana come madrina di Muncho al posto suo. La ragazza non può che confermare e così la moglie di Ramon decide di rinunciare al ruolo per vedere finalmente la nuora felice, dopo tante sofferenze prima per la salute del bambino e poi per la morte della sua amica Marcia.

Cinta decide di parlare con Camino perché Emilio vorrebbe rimandare il matrimonio almeno fino a quando la situazione fra sua sorella e sua mamma non si sarà riappacificata. Le dice quindi che il destino del loro matrimonio è nelle sue mani e che quindi dovrebbe smetterla di essere così egoista, iniziando a pensare anche alla felicità di tutti quelli che la circondano. Prima di questa conversazione, inoltre, la ragazza aveva dovuto ascoltare sua madre che la invitava a dimenticare Maite visto che lei non ci aveva pensato due volte a scappare a Parigi senza di lei per salvarsi dal carcere. Tutti questi discorsi, quindi, la fanno crollare emotivamente e inizia a piangere. Josè, dopo essersi consultato con Ramon e Antonito, decide di adottare una nuova strategia per far sì che Bellita possa perdonarlo. Visto che i regali e le attenzioni non hanno sortito effetto, va da lei e le dice che se non riuscirà a perdonarlo allora lui andrà via e imparerà a vivere senza di lei, perché in questo modo non riesce più ad andare avanti. La donna è disperata ma gli risponde che sarebbe molto più semplice fare finta di niente e andare avanti nel loro matrimonio ma purtroppo non ci riesce perché ogni volta che lo guarda pensa a lui con un’altra donna e soffre troppo. Così gli dice addio per sempre.

