Una Vita/ Anticipazioni puntata 4 dicembre: Genoveva e Felipe di nuovo felici?

Una Vita, anticipazioni puntata 4 dicembre

Nella puntata di Una Vita in onda oggi, sabato 4 dicembre, Genoveva ha qualche timore perché pensa di essere seguita ma è troppo felice per la sua ritrovata felicità con Felipe e non si trattiene dal bearsi davanti a tutti i vicini. Inoltre teme che Velasco abbia raccontato tutta la verità a Felipe il quale, tuttavia, preferisce non sapere niente. Bellita trova il coraggio di cantare nuovamente in pubblico, ma poco prima dello spettacolo, la voce sparisce. Nel frattempo, un telegramma giunto dall’Argentina potrebbe spingere Bellita a lasciare la Spagna per raggiungere Cinta.

Antonito sembra essersi montato la testa per la sua nuova carriera politica e soprattutto si vanta del fare ossequioso dei domestici scatenando la dura reazione di Lolita che non sopporta tale atteggiamento del marito. Sia Ramon che Lolita, infatti, non riescono più a tollerare questa situazione. Ignaro dei consigli del nonno, Miguel continua a corteggiare Anabel la quale sembra non sottrarsi.

Una Vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Miguel, a cena con Anabel, le dice che vorrebbe chiarire la loro situazione: sono amici, conoscenti o fidanzati? Qualsiasi cosa lei sceglierà, lui si adatterà alla situazione. La ragazza è stupita perché non sa cosa rispondere, poi gli dice che ogni cosa va fatta a suo tempo, quindi non vuole affrettare le cose. Il nonno di Miguel ascolta tutta la conversazione e consiglia al nipote di farsi desiderare un po’ di più perché è evidente che si tratta di una ragazza smorfiosa che vuole giocare con lui ma che lo farà soffrire. Il ragazzo, però, non gli presta attenzione. Lolita legge a Casilda l’articolo del giornale che parla di suo marito. Mentre l’amica le fa i suoi complimenti per la brillante carriera dell’uomo, la bottegaia le confessa che in realtà è molto infastidita da tutto questo perché ritiene che suo marito stia trascurando i suoi doveri di padre con Monchito per occuparsi della politica, una cosa molto lontana dal suo modo di pensare e di essere. Bellita si fa accompagnare da Josè dal medico il quale le consiglia di tenere a riposo la voce per riuscire a recuperarla del tutto. Questa notizia fa tirare un sospiro di sollievo alla donna, felice soprattutto per tutte le recensioni positive che legge sui giornali, così accetta l’imposizione del marito che le dice di stare a riposo per almeno un mese. Peccato che riceve subito dopo una lettera del re che vuole invitarla a esibirsi al teatro di corte.

Genoveva si reca con Susana e Rosina in chiesa per una preghiera a favore della guarigione di Felipe. La Salmeron ringrazia le amiche per la discrezione con la quale stanno trattando il marito, seguendo in modo pedissequo le sue indicazioni. Appena va via, però, Susana parla male di lei e dice a Rosina che è una donna con un grande pelo sullo stomaco, capace di tutto pur di avere il marito ancora al suo fianco. Mentre Genoveva torna a casa, si rende conto di essere seguita da qualcuno ma non fa in tempo a riconoscerne il volto. Intanto Mendez incontra Liberto e gli racconta di essere stato a trovare Felipe ma di non aver avuto modo di raccontargli la verità perché lo stesso Alvarez Hermoso non ha voluto. Il Seler è molto arrabbiato perché non sopporta che Genoveva possa manipolare così tutti e dice di essere seriamente intenzionato a raccontare all’amico la verità, anche se lo stesso Mendez glielo sconsiglia. La Salmeron ascolta da lontano e già pensa a quali contromisure prendere, anche perché l’atteggiamento di Felipe la rincuora sul fatto che l’uomo sembra davvero e sinceramente innamorato di lei.



