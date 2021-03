Una Vita/ Anticipazioni puntata 4 marzo: chi è Maite?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 4 marzo

Un nuovo volto arriva ad animare le strade di Acacias 38 dalla puntata di oggi, 4 marzo, di Una Vita: si tratta di Maite. La giovane donna giunge nel quartiere e prende in affitto un appartamento da Liberto e Rosina. Si tratta di una pittrice in cerca di ispirazione che, per mantenersi, inizierà a dare lezioni di arte alle signorine del quartiere. Ben presto però i suoi modi di vestire davvero stravaganti e le sue abitudini fuori dagli schemi finiranno per far sparlare i suoi vicini, che si atteggeranno a veri e propri inquisitori per cercare di scoprire di più su questa ragazza insolita che rischia di provocare uno scandalo per le vie di Acacias. Se Maite aveva sperato di poter instaurare un ottimo rapporto con gli abitanti del quartiere dovrà ben presto ricredersi e prepararsi a rispondere a domande che talvolta si riveleranno davvero invadenti. La sua intraprendenza di donna moderna, indipendente ed aperta, creerà ben presto scompiglio nel quartiere ed i pettegolezzi non tarderanno ad arrivare. Maite però, per fortuna, sembrerà superiore ed, in barba alle malelingue, inizierà a dimostrare la sua preparazione e la sua straordinaria abilità artistica, riuscendo addirittura a conquistare l’attenzione di qualche aspirante pittrice

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, prosegue la love story tra Felipe e Genoveva. Sembra proprio che la dark lady di Acacias sia riuscita a conquistare il cuore dell’avvocato, allontanando la minaccia Marcia anche grazie all’aiuto di Santiago. Ma la presunta morte dell’uomo che Marcia aveva sposato prima di lasciare il Brasile sarà vista da Ursula come un gesto sconsiderato fatto dalla sua ex alleata, che ai suoi occhi sarà responsabile di aver fatto tornare Santiago dal regno dei morti. Indubbiamente la Dicenta sta impazzendo ed appare sempre più fuori controllo, e questo potrebbe esporre Felipe e Genoveva a pericolosi rischi. Genoveva cerca di forzare la mano dell’avvocato perché annunci quanto prima il loro fidanzamento, ma Felipe temporeggia anche perché in cuor suo ama ancora Marcia. Quando la scorge per strada le corre incontro, ma lei inaspettatamente lo tratta in modo freddo.

Marcia furiosa con Felipe per via di Genoveva

Marcia non riesce a perdonare a Felipe di aver ceduto alle lusinghe di Genoveva. A rendere ancora più complicata tutta la situazione vi sono i dubbi della brasiliana sulla vera identità di Santiago: la donna teme infatti che l’uomo che si è presentato il giorno delle sue nozze con Felipe non sia affatto lo stesso che lei aveva sposato anni prima in Brasile. Il fatto che lui non riesca a ricordare niente del loro passato, ed una cicatrice misteriosamente scomparsa dalla sua schiena, fanno pensare a Marcia che lui non sia affatto l’uomo che dice di essere.



