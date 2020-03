Una vita/ Anticipazioni puntata 4 marzo: Ursula innocente, tornerà libera?

Una vita, anticipazioni puntata 4 marzo 2020

Una Vita ci porta alla puntata di oggi, 4 marzo, con gli spoiler spagnoli pronti a raccontare di Ursula e la sua speranza nella giustizia. Sebbene in passato si sia spesso dimostrata un tormento per tutti gli abitanti di Acacias, stavolta la donna è stata accusata davvero ingiustamente e le rivelazioni di Agustina potrebbero finalmente riportare un po’ di normalità. La domestica infatti, combattuta tra il desiderio di dire ciò che ha visto ed aiutare Ursula ed il timore di una vendetta da parte di Filo, ha finito per confidarsi e chiedere consiglio all’amica Fabiana che saprà suggerirle cosa fare. Anche la situazione di Trini non appare certo rosea. Celia infatti ha ancora profonde ferite per la perdita del suo bambino e sembra più interessata ala salute della piccola Milagros che a quella di Trini. Il modo in cui guarda la piccola sembra preannunciare nuovi colpi di scena che non tarderanno certo ad arrivare. Nei nuovi appuntamenti con la soap spagnola infatti vi saranno molti colpi di scena che appassioneranno tutti coloro che seguono le vicende di Acacias, trasmesse ogni giorno alle ore 14:10 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Una vita, dove siamo rimasti

A Una Vita abbiamo assistito alla rabbia esplosa in Telmo dopo aver appreso che il viandante Casero, forse unico testimone dell’omicidio del suo amico e mentore Fra Guillermo, è stato ucciso. L’ex parroco infatti non ha affatto esitato ad assalire il priore Espineira, per lui unico responsabile delle due morti. Ursula intanto in carcere teme di venir condannata, ora che l’unica persona che poteva farla scagionare è stata messa a tacere per sempre. In realtà vi è un’altra persona che ha visto davvero in faccia l’omicida. Si tratta di Agustina che viene per questo minacciata da Filo, esecutore materiale del delitto di Fra Guillermo. Dopo una prima reticenza a raccontare quanto ha visto Agustina decide di parlarne con l’amica Fabiana alla quale confida di aver visto proprio Filo la sera in cui il frate è stato assassinato.

Le cose non si mettono affatto bene neppure per Trini che, dopo aver dato alla luce la bellissima Milagros con parto cesareo, si ritroverà a soffrire di una tremenda gestosi. Le continue crisi della donna richiedono un monitoraggio continuo, anche perché il medico è stato fin troppo chiaro nell’affermare che anche un semplice ritardo nella somministrazione della terapia potrebbe esserle fatale. Ramon si deve assentare da Acacias per motivi di lavoro, così sarà l’amica Celia ad occuparsi di Trini e della piccola Milagros. Sarà davvero al sicuro Trini sotto le cure di Celia? La cugina di Lucia è ancora scossa per l’aborto subito e nelle sue orecchie risuonano le parole del marito Felipe che ritiene proprio Trini responsabile della negligenza che ha condotto alla morte del loro bambino. Per sapere quale epilogo prenderanno tutte le vicende di Acacias non ci rimane che attendere domani un nuovo appuntamento con la soap spagnola, trasmessa come sempre su Canale 5.



