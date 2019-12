Una Vita/ Anticipazioni puntata 5 dicembre: Javier e Carmen allo scontro?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 DICEMBRE

Nella puntata di oggi, giovedì 5 dicembre 2019, di Una Vita vedremo Javier non tener fede al patto fatto con Carmen e coinvolgere anche il giovane Raul nella rapina a casa dell’Alday. Raul sembra rimanere però piuttosto scosso quando si accorge che in realtà il padre è armato. La domestica, per poter dare all’ex marito la somma che lui le aveva chiesto, si era dimostrata disposta anche a compiere il furto a casa di Samuel purché Javier tenesse però il figlio fuori da tutta la faccenda. Così non è stato e ora Raul è lì, a guardare il padre con quell’arma ed a chiedersi se il risentimento maturato nei confronti della madre fosse davvero giustificato. Carmen non ha mai svelato al ragazzo i veri motivi che l’hanno portata ad allontanarsi da casa quando lui era ancora piccolo e negli anni il suo risentimento nei confronti della madre per quel gesto è cresciuto. Appena trovata non ha infatti esitato ad informare il padre, ma ora, vedendolo armato, capisce che qualcosa non quadra ed inizia ad avere forti dubbi. Cosa accadrà adesso Quali risvolti avrà la rapina a casa dell’Alday? Per saperlo dovremm oattendere una nuova appassionante puntata del Il Segreto.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

I riflettori si sono accesi oggi su Acacias 38 per mostrarci la tristezza di Celia e Felipe, quando entrambi apprendono che le case che si trovano nel quartiere dove i due consorti avevano abitato sono state completamente distrutte da una inondazione. Una Vita riparte da qui con Felipe e la sua consorte, per cercare di dare una mano ai tanti sfollati, si dichiareranno pronti ad ospitarne qualcuno in casa loro. A far decidere a Celia di ospitare nella propria casa chi aveva perso davvero tutto è stato il pensiero di suo figlio, da molti anni lontano da Acacias. Felipe scopre che tra gli sfollati vi è anche Tano, il ragazzo che molti anni prima lui e Celia avevano ospitato in casa loro. Spostandoci verso i tre protagonisti principali della soap vediamo Padre Telmo ancora alle prese con Lucia per convincerla che Samuel vuole in realtà solo impossessarsi del denaro della ragazza. La Alvarado, se da una parte è convinta delle buone intenzioni del parroco, dall’altra è molto innamorata dell’Alday e non crede ad una sola delle parole che vengono dette contro il ragazzo. Nel frattempo Samuel ha guai con la giustizia. Il giovane Alday viene infatti accusato di aver introdotto ad Acacias delle opere d’arte false. La scoperta di questo losco affare avviene proprio per mano di Padre Telmo. Samuel nega, ma appare sempre più evidente a tutti quel suo tentativo volto solo a legare Lucia sempre di più a se. Anche la Alvarado sembra iniziare ad avere qualche dubbio sulle reali intenzioni del giovane.

