Una Vita/ Anticipazioni puntata 5 febbraio: scene da un matrimonio (o quasi)!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 FEBBRAIO

Stando a quanto riportano gli spoiler spagnoli non mancheranno nuovi sconvolgimenti nel quartiere di Acacias e nelle nuove puntate di Una Vita, in fermento per la preparazione delle nozze tra Antonito e Lolita. Proprio mentre tutto il quartiere sembra intento a preparare i festeggiamenti a Padre Telmo arriva la notizia dell’imminente matrimonio tra Lucia e Samuel. Sembra che la bella e dolce Alvarado abbia infino deciso di giungere all’altare con l’uomo che in realtà aspira solo a mettere le mani sul suo patrimonio. Se Lolita è in ansia per i molti contrattempi che hanno messo in serio pericolo le sue nozze, come l’arrivo inaspettato dell’ex fidanzato, la scelta dell’abito e del menu, Padre Telmo è preoccupato per le sorti della donna che ama. Anche Flora avrà di che preoccuparsi, dopo aver appreso la verità sugli interessi di Inigo, che sembra esser precipitato nel vortice delle scommesse clandestine. Marcelina intanto apparirà al settimo cielo, dopo aver appreso che Jacinto, il suo grande amore, sta per giungere ad Acacias. La donna però non riuscirà ad esternare come vorrebbe i suoi sentimenti e si creeranno tutta una serie di fraintendimenti tra i due. Per saperne di più sulle vicende che si stanno svolgendo ad Acacias non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento pomeridiano, in onda come sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

L’appuntamento di ieri, martedì 4 febbraio 2020, con la soap spagnola Una Vita, ci ha dato modo di assistere al dilemma di Lucia, che appare eternamente combattuta tra la ragione ed il cuore. Se mentre osserva il bellissimo anello di fidanzamento ricevuto in dono da Samuel prova una profonda ammirazione per l’uomo che dice di amarla, dall’altro non riesce a togliere dal suo cuore colui che invece sembra aver voluto rinunciare per sempre a lei. Padre Telmo infatti sta affrontando una profonda crisi spirituale e, supportato dall’amico e mentore Fra Guillermo, cerca di fare il possibile per non entrare in contatto con la Alvarado. Nonostante questo però il sacerdote è profondamente dispiaciuto per la decisione presa dalla donna, che sembra aver definitivamente deciso di sposare l’Alday. Dentro di sè il sacerdote cerca di giustificare questo dispiacere che prova con la consapevolezza che Samuel non sia affatto attratto da lei ma dal suo patrimonio.

Abbiamo già avuto infatti modo di vedere che l’Alday sarebbe disposto a tutto pur di riuscire a mettere le mani sull’eredità del Marchesi di Valdez. I suoi strozzini sembrano farsi sempre più minacciosi e il giovane sa che solo il capitale della futura moglie potrà sottarlo alle ire di gente come Jimeno Batan. Ma gli appassionati della soap spagnola sanno bene che, al di la della preoccupazione nata dall’essersi reso conto che l’Alday è semplicemente un cacciatore di dote, sono altre le ragioni che hanno fatto piombare il parroco di Acacias nello sconforto più totale. Non può nascondere a se stesso di essere profondamente innamorato di Lucia, tanto da rinunciare a vederla quando lei lo cerca solo per timore di non riuscire a tener fede ai voti presi. Il sentimento profondo che prova non è sfuggito neppure all’occhio attento del fraterno amico Fra Guillermo che, giunto ad Acacias con il proposito di allontanare il parroco per un po’ dalla città, si è invece reso conto che un allontanamento temporaneo non potrebbe mai spengere quel sentimento vero e profondo. Quello che Padre Telmo non sa ancora però, è che ad aver chiamato Fra Guillermo ad Acacias per intervenire è stato proprio l’Alday.



