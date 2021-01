Una Vita/ Anticipazioni puntata 5 gennaio 2021: Camino e Cinta sono pronti

Una Vita, anticipazioni puntata 5 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 5 gennaio, Camino e Cinta riescono finalmente ad ottenere il permesso di fare le foto per il produttore cinematografico che è deciso a saggiare anche le loro doti recitative. Sebbene la Pasamar sia molto più dotata, il produttore preferisce però la Dominguez anche se non si capisce il motivo. In realtà l’uomo fa a Cinta molte domande su sua madre Bellita. Mentre Felipe è ancora al capezzale di Marcia che non riesce a riprendersi dall’operazione, Genoveva è in panico perché era sicura di aver risolto definitivamente la questione della sua rivale e se la prende con Ursula, colpevole di aver fatto troppe chiacchiere e pochi fatti. Susana dice a Rosina di aver presentato un nuovo modello per il concorso ma non vuole dare all’amica alcuna spiegazione su come sia il vestito né sembra particolarmente felice di essere riuscita in così poco tempo a presentare un altro lavoro. Rosina e Liberto non sanno come risollevarle il morale.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nella puntata di ieri di Una Vita. Felipe è disperato perché Marcia è in ospedale e sta per andare sotto i ferri: l’operazione è molto difficile perché il proiettile stava per perforare i polmoni. Mentre l’avvocato piangente aspetta l’esito dell’intervento, arriva Mauro che prova a consolare l’amico ma si trova di fronte all’ostilità di Felipe che lo reputa colpevole per tutto quello che è successo alla sua amata: aggiunge poi che se Marcia dovesse morire lui ne sarebbe l’unico responsabile visto che non ha pensato a proteggere la sua vita ma solo a concludere l’operazione di polizia. Il giorno dopo la notizia del ferimento di Marcia e dell’arresto di Andrade si sparge nel quartiere e i vicini si radunano per commentare l’accaduto. Genoveva si trova per strada e sente Marcelina, Fabiana e Servante che parlano con Rosina proprio del ritrovamento di Marcia: quando viene a sapere che la ragazza è viva e che Felipe è al suo capezzale, si fa prendere prima dallo sconforto e poi dal panico perché teme che ora l’avvocato possa capire che c’è proprio lei dietro la sparizione della ragazza e che la denuncia alla polizia. Anche Casilda è molto sollevata alla notizia che la sua amica è stata ritrovata e vorrebbe correre subito in ospedale da lei ma è anche molto curiosa di capire chi le abbia lasciato la sua eredità e in che cosa consista, anche se si è ormai convinta che si tratti di una capra.

Emilio è pronto a colpire l’uomo che da giorni sta spiando Camino e Cinta, convinto che si tratti di qualcuno mandato da Ledesma. Interviene però Arantxa che gli impedisce di fare una sciocchezza ma insieme decidono comunque di fermare l’uomo e chiedergli spiegazioni. Vengono così a sapere che si tratta del produttore cinematografico che ha messo in tutto il quartiere i cartelli per i provini: dopo aver spiegato di non avere cattive intenzioni, dice di essere rimasto molto colpito dalla bellezza delle due ragazze e di voler far loro delle foto per capire se possono essere le protagoniste del suo prossimo film. Bellita, però, non ha ancora dato il suo benestare a Cinta mentre Camino, con l’aiuto di suo fratello, riesce a strappare alla madre il permesso di farsi fare le foto, purché accompagnata da Emilio. Rosina e Felicia si sentono molto in colpa perché hanno detto a Susana che il disegno che voleva presentare al concorso è fuori moda. Quando raccontano l’accaduto a Carmen, la moglie di Ramon le loda perché ad un’amica si deve sempre dire il vero ma le esorta a trovare il modo per rincuorarla sulle sue doti di modista. Rosina, allora, pensa di avere l’idea che serve per risolvere finalmente la situazione.



