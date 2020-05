Una Vita/ Anticipazioni puntata 5 maggio 2020: Mateo è figlio di Telmo?

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 5 maggio 2020

La puntata di Una Vita in onda oggi, 5 maggio 2020, si preannuncia altrettanto ricca di eventi. A Calle Acacias è periodo di ritorni: Telmo è rientrato in città dopo tanti anni e, a breve, anche Ramon tornerà a casa dopo avere scontato la sua pena. Entrambe le circostanze provocheranno un certo scompiglio nel quartiere. Telmo affronterà con durezza Ursula chiedendole spiegazioni: come mai non gli ha mai detto che Lucia si è sposata ed è diventata madre di Mateo? C’è forse qualche segreto che la ex perpetua gli vuole nascondere? Ad Acacias arriverà intanto la giovane Cinta, in fuga dal suo collegio a causa di una grave epidemia in corso…o almeno questa sarà la sua versione dei fatti. E come reagiranno Felipe e gli altri abitanti di Acacias ritrovandosi faccia a faccia con Ramon, colpevole dell’omicidio di Celia?

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. La ex cantante Bellita e suo marito sembrano avere finalmente scalfito il muro di diffidenza con cui erano stati accolti. Dopo la festa che hanno offerto per farsi conoscere meglio dai vicini il clima per la coppia sembra decisamente più sereno. Riescono a conversare amabilmente con Felicia e Susana, raccontando la loro vita ed esaltando le doti della figlia Cinta, che sta terminando gli studi presso un prestigioso collegio. Felipe, incredulo e rabbioso, apprende che il giorno successivo Ramon verrà scarcerato e convoca con urgenza Felicia e Susana. L’uomo chiede ad entrambe un favore: in nome dell’affetto che hanno per lui e dell’amicizia che legava Susana a Celia Felipe vuole che le due donne voltino le spalle a Ramon, isolando l’assassino della sua amata moglie. Ma non è tutto. Felipe chiede loro di estendere questa richiesta a tutte le dame del quartiere, in modo che Ramon venga ignorato e disprezzato da tutta Acacias. Felicia si dice dispiaciuta per lui ma lo informa che non potrà accontentarlo: come proprietaria di un ristorante ha il dovere di essere cordiale con tutti i clienti e lo sarà anche con Ramon. Susana invece rassicura Felipe e gli conferma che lo aiuterà nel suo piano, impegnandosi per far sentire Ramon una persona sgradita a tutti.

Lucia si sente turbata dopo il recente ritorno dell’ex fidanzato Telmo in città. La donna, intrappolata in un matrimonio infelice, non riesce a dimenticare il male che le ha fatto Telmo dieci anni prima, facendole credere di amarla con l’unico scopo di sottrarle l’eredità. In fondo al cuore però, Lucia non ha dimenticato le emozioni vissute con Telmo in quel periodo. L’uomo cerca un confronto, negando di avere mai tramato contro di lei per privarla delle ricchezze di famiglia. Ma Lucia lo tratta con freddezza, senza credere ad una sola parola, e Telmo riesce soltanto a chiederle di tenere d’occhio i giornali che verranno pubblicati nei giorni seguenti. Lucia ascolta la richiesta di Telmo e viene così a scoprire che il suo ex amore le ha sempre detto la verità: il giornale riporta che Telmo è stato giudicato innocente e scagionato dall’accusa di avere truffato Lucia. Nel frattempo Ramon lascia il carcere accompagnato da Antonito, che gli mostra tutti i cambiamenti che sono avvenuti ad Acacias durante i lunghi anni della sua assenza. Poi lo conduce nella bottega di Lolita, che accoglie il suocero con un abbraccio commosso.



