Una Vita/ Anticipazioni puntate 3-8 maggio 2020: i dubbi di Telmo su Mateo

Una Vita, anticipazioni puntate 3-8 maggio 2020

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli di Una Vita la settimana sarà davvero ricca di eventi ad Acacias. La soap nata dalla penna di Aurora Guerra infatti avremo modo di assistere ai dubbi sempre più insistenti di Telmo riguardo al piccolo Mateo. In questi dieci anni di lontananza da Acacias l’ex sacerdote è rimasto in contatto con Ursula, che gli comunicava tutti gli eventi che accadevano in paese. L’uomo si chiede adesso perchè la sua ex perpetua gli abbia sempre taciuto la nascita di Mateo. In tante lettere la donna ha accennato a Lucia senza però mai fare nessun riferimento al figlio. Il dubbio di Telmo sembra essere lo stesso che da molti anni turba anche Ursula. Nei prossimi giorni avremo modo di assistere ad altri due incontri: quello tra il Martines ed Eduardo, il marito di Lucia, e quello che invece lo rivede faccia a faccia con Samuel. L’Alday gli confesserà di aver finalmente trovato la felicità con Genoveva e gli assicurerà che non gli metterà più i bastoni tra le ruote. Per finire non mancherà di far notare a Telmo che Lucia non sembra affatto felice accanto al marito Eduardo.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una vita. Abbiamo assistito all’incontro tanto atteso da migliaia di fans tra Telmo e Lucia. L’ex parroco, dopo aver lasciato Acacias dieci anni prima ha fatto ritorno in paese. La sua partenza era stata resa necessaria dallo scandalo che era seguito quando Fra’ Bartolomè d’accordo con il Priore Espineira, aveva complottato alle sue spalle per impossessarsi del patrimonio della Alvarado e fare in modo che apparisse la firma del Martines sui documenti. A nulla erano valse le parole dell’ex sacerdote che aveva giurato di non sapere niente di tutto questo.

Solo l’arresto di Espineira riesce a far riaccreditare l’uomo. Tra le persone che sicuramente vogliono scusarsi con lui per non avergli creduto vi è Lucia. L’incontro però mostra una donna piuttosto fredda, che dopo aver ammesso che il suo ex aveva sempre detto solo la verità, gli chiede però di lasciarla in pace. Adesso la Alvarado è sposata con Eduardo e i due hanno anche un bambino, Mateo.Telmo ha modo di ocnoscerlo ed instaura con lui un bel rapporto. Proprio parlando con il piccolo il Martines viene a sapere la sua data di nascita ed inizia ad avere il sospetto che in realtà Mateo sia suo figlio. Lucia d’altro canto non è affatto felice con Eduardo. L’uomo si mostra spesso violento, ma nonostante questo la Alvarado sembra intenzionata e restare in quella casa ed a rimanergli fedele.



