UNA VITA/ Anticipazioni puntata 5 novembre: Lucia e Telmo nudi ma…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 NOVEMBRE

Siamo nella giornata preferita della settimana dai fan della soap spagnola. L’appuntamento di Canale5 si unirà a quello maxi di Rete4 e sarà allora che ne vedremo delle belle soprattutto per quel che riguarda Lucia e Casilda. Nella prossima puntata di Una Vita, le ricerche su Padre Telmo e Lucia si intensificano tanto che Samuel arriverà a minacciare il priore in persona, pur di giungere al loro nascondiglio. Maria manifesterà ancora di più la sua avidità e induce Casilda a voler lasciare definitivamente il paese, salvo ripensamenti. I due giovani sono poi trovati e scoperti e Padre Telmo dovrà fare i conti con una pesante accusa di abuso su Lucia.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Oggi, martedì 5 novembre, alle 14.10 su Canale 5 tornano i protagonisti di Una vita. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri nella soap opera spagnola. Lucia è ancora nell’eremo, dove era stata portata con la forza da Padre Telmo, ansioso di rivelarle qualcosa di molto scottante. Il sacerdote le rivela che Samuel sta architettando un perfido piano solo per impossessarsi della sua eredità. Così facendo, però, il prete infrange il voto del segreto confessionale. Inoltre Padre Telmo confessa alla ragazza di provare dei sentimenti d’amore per lei e di star rivalutando la sua vocazione. Lucia decide di restare all’eremo per chiarirsi le idee: la ragazza ripensa alla dichiarazione di Padre Telmo e alla notizia dell’annullamento del matrimonio tra Blanca e Samuel, che ora è libero di corteggiarla. Intanto tutto il paese è in grande agitazione e fermento per la scomparsa di Padre Telmo e di Lucia. Il piano diabolico orchestrato sapientemente da Higinio e Maria viene a galla: Liberto mette pressione su Felipe affinché si occupi al più presto dell’eredità di Maximiliano, dato che Casilda ha espresso più volte la sua volontà di lasciare il paese. Liberto è seriamente rammaricato per gli ultimi avvenimenti riguardanti Casilda e informa Felipe di tutti i suoi sospetti su Higinio: quest’ultimo non è infatti un medico bensì un truffatore e impostore che, in combutta con Maria, sta cercando in tutti i modi di soggiogare e circuire Casilda, per arrivare all’eredità di Don Maximiliano.





