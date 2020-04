Una Vita/ Anticipazioni puntata 6 aprile 2020: Flora si salverà?

Una Vita, anticipazioni puntata 6 aprile 2020

Una Vita torna con la puntata di oggi, lunedì 6 aprile, dove assisteremo a qualche primo colpo di scena. I tantissimi fans della soap iberica potranno intanto tirare finalmente un sospiro di sollievo per le sorti di Flora. La donna, che era stata rapita da un usuraio a cui il fratello Inigo doveva dei soldi, verrà infatti liberata dopo che lo stesso Inigo ipotecando La Deliciosa, riuscirà a saldare il suo debito. Intanto Fabiana scopre nella casa dove lavora la presenza di una donna misteriosa che potrebbe essere la madre di Salvadora. Lucia cercherà di aiutare Felipe che sta lottando contro l’attaccamento morboso di Celia alla piccola Milagros. Purtroppo però le anticipazioni Una Vita che giungono dagli spoiler spagnoli ci dicono che non riuscirà nel suo compito, e che Celia potrebbe pagare davvero a caro prezzo la sua pazzia. Purtroppo neppure sul matrimonio tra Lucia e Telmo arrivano belle notizie, ma vedremo a poco a poco cosa ha scritto la penna di Aurora Guerra per i due.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Gli abitanti di Acacias hanno condiviso con Lucia un giorno davvero importante della sua vita. I festeggiamenti per il 23esimo compleanno della Alvarado infatti hanno segnato un momento particolare: la giovane potrà finalmente entrare in possesso della sua eredità, quella lasciatale dai Marcheso di Valmez, suoi genitori naturali. Il denaro verrà destinato ad una fondazione benefica, dietro consiglio di Fra’ Bartolomè. Ma le novità non sono finite. Proprio in occasione della sua festa di compleanno Lucia ha annunciato che lei e Telmo si sposeranno. Dopo lo scandoloso bacio tra i due, apparso sui giornali, che ha fatto infuriare la Alvarado fino al punto da spingerla a scrivere una lunga lettera di protesta alle testate giornalistiche, e la notte di passione tra lei e Telmo, i due hanno deciso di ufficializzare la loro unione davanti a tutti.

La notizia delle nozze tra Telmo e Lucia provoca una grande gioia in tutti gli abitanti di Acacias, lasciando però completamente indifferente Celia. La cugina della ragazza sembra infatti essere interessata solo a Milagros da quando Trini è morta. Il fatto preoccupa moltissimo Felipe, che vede in quell’attaccamento morboso della moglie alla piccola un comportamento niente affatto normale. La decisione di fondare un’associazione benefica con Telmo, intitolandola ai Marchesi di Valmez, dovrebbe essere un modo per mettersi anche al riparo dai tentativi di Samuel e del Priore Espineira, che hanno dimostrato di essere disposti a tutto pur di poter entrare in possesso del denaro di Lucia. Il suggerimento di Fra’ Bartolomè però non è affatto disinteressato come potrebbe sembrare, e le prossime puntate ci dimostreranno che il frate non è affatto così amico di Telmo come vuole sembrare. La verità su chi è veramente Fra’ Bartolomè e sull’attaccamento morboso di Celia alla piccola Milagros sembrano essere due ingredienti che renderanno le prossime puntate di Una Vita ricche di suspence. Ma vediamo insieme qualche piccola anticipazione.





