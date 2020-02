Una Vita/ Anticipazioni puntata 6 febbraio: Lucia e Telmo, addio per sempre?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 FEBBRAIO

Le novità non mancheranno nelle nuove puntate di Una Vita. Dopo aver sbuffato a lungo sulle nozze in arrivo, sembra che Lolita troverà il modo di fare pace con Ramon e Trini. Chiederà poi a Servante che possa accompagnarla all’altare: di sicuro le cameriere dovranno mettersi all’opera per realizzare un vestito per il custode, perchè possa fare bella figura. Nel frattempo, Samuel è sempre più pensieroso: ha notato che Lucia è sempre più tormentata e vuole scoprirne il motivo. Il gioielliere incarica quindi Carmen di scoprire che cosa stia turbando l’animo della sua amata. Nonostante i pensieri maturati negli ultimi giorni, Lucia invece giunge ad una conclusione: deve dire addio a Padre Telmo. Poi si presenta a cena a casa della cugina, dove è presente anche Samuel, che approfitterà di questa occasione per chiedere la sua mano. Questo evento spingerà Lucia a fare marcia indietro sulla sua decisione? Oppure la ragazza accoglierà tutto come un segno del destino? Le parole di Lolita, sulla persona che davvero ama, potrebbero ritornarle in mente proprio di fronte alla proposta di Alday.

Nelle ultime puntate di Una Vita, Samuel tranquillizza Lucia riguardo tutto ciò che ha a cuore: il suo benessere. Intanto, Inigo chiede al marito di Trini un aiuto per capire se il mondo del pugilato potrebbe regalargli qualche profitto in più. Vorrebbe infatti diventare procuratore sportivo e vuole avere un suo consiglio. Don Ramon ha la certezza che il pugilato potrebbe attirare un grande interesse, ma lo mette in guardia anche sul fatto che potrebbero spuntare dei furfanti. Dopo aver ascoltato l’intera conversazione, il guardiano riferisce a Inigo di essere stato un pugile in passato. Mentre Trini ordina a Susana di realizzare le modifiche all’abito di Lolita, Casilda e Flora discutono del matrimonio imminente. La pasticcera è delusa del fatto che Lolita le abbia chiesto un dolce molto semplice, mentre la cameriera sogna già di poter vivere un giorno da gran signora. All’esterno del bar, Casilda incontra Marcelita: vuole sapere se suo cugino è già arrivato. La cameriera però sospetta che ci sia qualcosa che non quadra, anche se Marcelita fa in fretta a scaricare la colpa su di lei. Dopo tutto se le interessa così tanto il cugino è solo per via dei racconti di Casilda. Quest’ultima le consiglia però di agitarsi di meno e soprattutto di non tormentarla. Intanto, Lucia nota che Lolita ha un volto scuro e intuisce che si tratta di un litigio con i suoi futuri suoceri. La cameriera le confessa subito di sentirsi messa da parte: Trini e Ramon hanno deciso tutto sulle nozze al posto suo. Lolita nota poi che anche Lucia è turbata, così le chiede cosa le passi per la mente. Esclude che si tratti di Alday, visto che è molto innamorato di lei e ipotizza si tratti di un altro. A queste parole, la ragazza si chiude ancora di più in se stessa e la prega di non essere invadente. In soffitta, le cameriere raccolgono i soldi per il regalo da fare a Lolita, quando quest’ultima varca la soglia lamentandosi delle decisioni di Trini sul suo abito da sposa. Nel frattempo, Ignigo trova il primo ingaggio: convince Tito a firmare un contratto per stabilire il suo compenso. Padre Telmo invece riceve la visita del Priore. Visto che non lo sente da tanto tempo, vuole sapere se il piano stia procedendo bene. Poco dopo, il Priore scopre che Padre Guillermo si trova in casa.

