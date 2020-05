Una Vita/ Anticipazioni puntata 6 maggio 2020: Telmo vuole Lucia, lei lo perdonerà?

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntata 6 maggio 2020

La puntata di Una Vita di oggi, 6 maggio 2020, vedrà il tanto atteso chiarimento tra Telmo e Lucia, dopo anni di lontananza, rimpianto e dolore. Che cosa avranno da dirsi i due ex fidanzati? Lucia si scuserà per avere dubitato di lui? Stando a quanto letto sui social network sono molti quelli che sognano di rivedere i due insieme ancora una volta, seppur passato del tempo la situazione non sembra possibile. Il loro confronto però non sarà l’unico del prossimo episodio: Telmo dovrà affrontare anche Eduardo, il marito di Lucia. Una situazione dunque che creerà senza dubbio molta tensione, staremo a vedere quello che accadrà quando la puntata andrà in onda nel pomeriggio di oggi.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Telmo affronta Ursula chiedendole perché non gli abbia mai detto che Lucia si è sposata e che ha avuto un figlio; la ex perpetua risponde di averlo fatto unicamente per proteggerlo da una verità che avrebbe portato a tutti nuovo dolore e lo invita a non cercare più Lucia e ad abbandonare definitivamente Acacias. Ursula si offre addirittura di accompagnarlo: lo ama come un figlio e desidera solo il meglio per lui, ma lontano dalla ex fidanzata. L’uomo è molto deluso per non essere stato informato da Ursula di una amara verità: Lucia si è rifatta una vita lontana da lui e questo gli spezza il cuore. Telmo infatti immaginava di poter riconquistare la sua amata non appena avesse riscattato il suo nome e fosse stato dichiarato innocente dall’accusa di averle rubato l’eredità. Sapere che Lucia è diventata moglie di Eduardo e madre di Mateo lo lascia attonito e profondamente ferito. Decide quindi di non ascoltare Ursula e di lasciare Acacias solo se sarà la stessa Lucia a chiederlo. L’occasione di un chiarimento non tarda ad arrivare: Telmo incontra Lucia mentre passeggia e decide di parlarle.

Ramon è stato scarcerato ed è tornato a casa insieme al figlio. Antonito, con l’aiuto dalla moglie Lolita, cerca di proteggerlo dal morboso interesse dei vicini, che non hanno preso bene la sua scarcerazione, vergognandosi di accogliere un assassino reo confesso nel loro esclusivo quartiere.

Ramon percepisce questa ostilità e si dimostra apatico e svogliato, con grande dispiacere di Antonito. L’uomo si sente osservato con disprezzo e desidera soltanto restare tranquillo a casa, senza vedere nessuno. Antonito gli propone di far rientrare ad Acacias Milagros, ma Ramon risponde di non sentirsi ancora pronto a rivedere la figlia, nè tanto meno in grado di esercitare il suo ruolo di padre. Il figlio lo sprona, invitandolo a tornare a vivere ma soprattutto a liberarsi la coscienza confessando, una volta per tutte, che cosa sia realmente successo il giorno in cui Celia è morta. Prima di rientrare Ramon passeggia da solo ed incontra Telmo, che gli stringe la mano felice di rivederlo.

Cinta, la figlia di Bellita, rientra improvvisamente ad Acacias dopo aver lasciato l’esclusivo collegio in cui studia. Allegra ed elegante la ragazza dichiara di essere stata rimandata a casa dalla madre superiora del suo istituto a seguito di una epidemia di influenza africana molto aggressiva, che impone la necessità di un periodo di quarantena presso il proprio domicilio. Nel frattempo il passato di Genoveva continua a suscitare curiosità tra le dame di Acacias che vorrebbero sapere le vere origini della Signora Alday. Fabiana cerca addirittura di capire, con una domanda a trabocchetto, se Genoveva sia mai stata in prigione!



