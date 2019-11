Una Vita/ Anticipazioni puntata 6 novembre: Telmo accusato di violenza sessuale?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di Una Vita, Padre Telmo dovrà fare i conti con le accuse che gli sono mosse di aver abusato sessualmente della ragazza, nonostante egli continui a dichiararsi innocente. La stessa Lucia non ritiene affatto che il prete possa averla violentata ma Samuel, diabolicamente, cerca di far allontanare i due, facendo ricadere tutti i sospetti sull’ignaro prete. Padre Telmo affronterà infine i duri giudizi del tribunale ecclesiastico e di Espineira, cui dovrà purtroppo adeguarsi. Dall’altro lato abbiamo Casilda che ha ormai scoperto di essere stata raggirata e, finalmente, dopo la delusione iniziale, potrà tornare quello che le riesce meglio ovvero la domestica, proprio come desiderava tanto.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI: LUCIA E CASILDA

Lucia e Padre Telmo sono ancora nell’eremo ma tra i due si stabilisce un bel rapporto, tanto che iniziano a colloquiare amabilmente; i sentimenti provati dal prete verso la ragazza sono ormai palesi ed è probabile che Telmo rinuncerebbe volentieri all’abito talare pur di legarsi definitivamente alla ragazza. Nel frattempo, il paese è ancora in agitazione per la scomparsa di Lucia e Telmo e Samuel Alday arriva a minacciare il priore della chiesa se non gli rivela il luogo dove Telmo si è nascosto, portando con sé la ragazza. Tuttavia il priore risponde inizialmente di non sapere nulla della situazione ma che è disposto ad accompagnare lo stesso Samuel verso il luogo del presunto nascondiglio, se ne fosse venuto a conoscenza.Qualcosa viene fuori: il guardiano del quartiere Cesareo rivela incredibilmente di conoscere il cocchiere che avrebbe accompagnato Lucia e Telmo presso il loro rifugio e si offre di interecettarlo e porsi da intermediario, affinché venga interrogato a dovere. Cesareo accompagna dunque il cocchiere a casa di Felipe ma purtroppo è in uno stato di non lucidità a causa dell’alcol, per cui non è così immediato farlo parlare. Di ritorno da una passeggiata, consumano del cibo e bevono dell’acqua, offerta dal sacerdote: per ragioni ancora da determinare, però, i due cadono rovinosamente a terra, svenuti. Samuel ed Espineira scoprono finalmente il nascondiglio dove Padre Telmo e Lucia hanno trovato rifugio. Lo scenario che si prospetta loro dinanzi è preoccupante: i due sono riversi a terra e Lucia è svestita, seminuda. Dopo aver ripreso conoscenza, Samuel interroga Telmo e lo accusa di aver abusato della donna, che è ancora svenuta. Il prete però nega e respinge fortemente ogni accusa, non ricordando ciò che è accaduto, ma Espineira e Samuel fanno fatica a credergli. Dopo gli ultimi scabrosi avvenimenti tra il prete e Lucia, Espineira decide di denunciare Padre Telmo presso l’autorità ecclesiastica, riservandogli la possibilità tuttavia di potersi difendere come meglio crede e di dimostrare le sue parole. Nel frattempo, l’altra protagonista di Una Vita, continua ad essere la domestica, o ex, degli Hidalgo. L’accordo sull’eredità di Casilda è sempre più in procinto di fallire, a causa di Maria e del suo piano. Nella puntata serale, Nel frattempo, dopo le titubanze di Casilda, Higinio le rivela il diabolico piano ordito da lui e da Maria per impossessarsi della sua fetta di eredità; inoltre le rivela il fatto che Maximiliano non è veramente suo padre e Casilda rimane inverosimilmente sconvolta, decidendo poi di raccontare tutto a Donna Rosina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA