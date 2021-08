Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 agosto: salta il matrimonio di Camino?

Una Vita, anticipazioni puntata 7 agosto

Nella puntata di Una Vita di sabato 7 agosto, Ildefonso si è reso conto che Camino ha qualcosa che non va e non sa spiegarsi perché, nonostante abbia accettato di sposarlo, non si dimostri felice. Così si confida con Emilio e gli confessa che teme che la sorella sia innamorata di un altro uomo. Il Pasamar prova a consolarlo, poi è costretto a raccontare tutto a Felicia che teme che le nozze possano saltare. Mendez va nuovamente da Genoveva e le dice che le indagini relative alla morte di Ursula sono state archiviate, così la Salmeron inizia a sentirsi più tranquilla perché pensa che nessuno riuscirà a dimostrare la sua colpevolezza, neanche per l’omicidio di Marcia per il quale hanno individuato un altro colpevole. Liberto, dopo aver saputo da Casilda dell’arresto di Cesareo, ne parla subito con Felipe il quale decide di assumere la difesa del guardiano. Così va in carcere a trovarlo per saperne di più delle prove che la polizia ha raccolto contro di lui.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Felicia parla in modo molto amorevole con Marcos, il misterioso cliente che si scopre essere un vecchio amico di infanzia della Pasamar. L’uomo la riempie di complimenti, raccontando ad Emilio che è lì presente che da giovane la madre faceva strage di cuori ed era una delle donne più amate di tutta la regione. Poiché madre e figlio devono raggiungere il resto della famiglia in teatro, l’uomo propone di andare il giorno dopo a pranzo al ristorante per poter chiacchierare ancora e ricordare i tempi andati. Intanto Emilio ha altri problemi perché, come racconta ad Antonito, è molto infastidito del fatto che Cinta passi sempre più tempo con Julio, il fratello che non sapeva di avere, e trascura il suo futuro marito proprio alla vigilia delle nozze. Il Palacios prova a consolarlo ma la stessa situazione si ripresenta qualche ora dopo quando i due, in compagnia di Camino, stanno organizzando gli ultimi preparativi della cerimonia. Tuttavia la più giovane dei Pasamar continua a non mostrare felicità per il prossimo matrimonio ma si anima subito quando iniziano a parlare di Julio e della sua prestanza fisica.

Gli abitanti della soffitta sono sconvolti dal fatto che Cesareo è stato arrestato con l’accusa della morte di Marcia. Casilda e Jacinto si propongono di fare qualcosa per aiutare l’amico, visto che nessuno crede alla sua colpevolezza. Laura viene a sapere della notizia, anche perché Jacinto chiede una sua opinione, considerandola una molto silenziosa e grande ascoltatrice. La domestica di Genoveva e Felipe non si esprime neanche questa volta, poi una volta a casa comunica l’informazione alla Salmeron, aggiungendo che si tratta della dimostrazione della sua fedeltà. Anche quando arriva l’avvocato e chiede che cosa stiano dicendo, la domestica fa finta di aver parlato di altro, raccogliendo l’approvazione della sua signora. Il più dispiaciuto di tutti per l’arresto di Cesareo è Servante, che si sente in colpa perché pensa che ha parlato troppo con il Commissario Mendez, dipingendolo come una persona diversa da quella che è, così non vuole accettare la proposta di Fabiana di andare a trovare il guardiano in prigione. In carcere Cesareo viene interrogato da Medez e si discolpa da ogni accusa, cercando di spiegare i motivi per i quali era in possesso della medaglietta di Marcia. Lolita e Carmen provano a far capire a Ramon e Antonito che devono collaborare nella crescita di Moncho perché le due donne sono impegnate con la bottega e non hanno molto tempo da dedicare al bambino. Purtroppo i due fanno finta di non comprendere la richiesta di aiuto delle mogli.

