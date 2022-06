Una vita/ Anticipazioni puntata 7 giugno: Hortensia mette alle strette Rosina

Una vita, dove siamo rimasti: l’incidente di Felipe e la difficile convivenza con Ramon

Una vita ha visto nelle sue precedenti puntate alcuni interessanti colpi di scena nella trama. Ramon ha infatti deciso di trasferirsi in pianta stabile a casa di Felipe. Tuttavia proprio l’avvocato si è reso protagonista di uno spiacevole inconveniente: durante una crisi di nervi, è infatti caduto per terra ferendosi con il vetro. Ramon tornando a casa si accorge che Felipe non gli apre la porta e, allarmato, si fa aiutare da Jacinto, scoprendo dunque il corpo dell’avvocato a terra. Felipe si riprende comunque dalla brutta caduta, tuttavia la convivenza con Ramon si fa sempre più difficile: i due litigano in continuazione e non riescono a trovare un punto d’incontro.

A prendersi la scena a calle Acacias sono stati anche due nuovi ingressi, David e Valeria. Gli occhi sono puntati su di loro sebbene siano una falsa coppia: la giovane, infatti, è in realtà sposata con Rodrigo, ora posto sotto la protezione di Aurelio. Tuttavia un incastro di dubbi e menzogne si concentra attorno alla figura di Aurelio, il quale nasconde tutte le lettere che Valeria gli ha chiesto di consegnare al marito. Quali sono le reali mire di Quesada?

Una vita torna oggi pomeriggio su Canale5 con una nuova, avvincente puntata di cui è già possibile scoprire le anticipazioni. Guillermo è arrivato a calle Acacias assieme alla nonna Inma e si imbatte subito nella figura di Azucena. Il ragazzo rimane folgorato dalla bellezza della figlia di Hortensia e nipote di Rosina e ne rimane folgorato.

Occhi puntati anche sulle vicende familiari di Rosina, che sta cercando in tutti i modi di sviare il discorso circa la condizione economica della sua famiglia. Hortensia la mette alle strette chiedendole se lei e Liberto sono in rovina, tuttavia la risposta della sorella nega tutto e la tranquillizza circa le questioni economiche della famiglia, mentendo.

