Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 novembre: Padre Telmo perde tutto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di Una Vita in onda oggi, 7 novembre, Padre Telmo si trova ad affrontare una questione di onore: per dignità, egli è restio ad abbandonare la sua chiesa, nonostante l’ordine del suo superiore diretto, Padre Espineira. Telmo vuole provare a difendersi a tutti i costi in quanto è assolutamente certo della sua innocenza e istruisce alcune piccole prove in vista del processo. Intanto, sempre per il processo, Espineira chiede a Lucia di testimoniare contro lo stesso Padre Telmo nell’udienza che si terrà a breve. Cosa farà la bella cugina di Celia? La donna teme che la verità su Samuel possa essere davvero quella rivelata dal parroco e sarà proprio il villain della soap a girare il dito nella piaga portando come prova una finta vittima di Don Telmo. Il prete perderà tutto?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

In Una Vita, Padre Telmo e Lucia dovranno preoccuparsi di capire ciò che sia loro potuto accadere: infatti i due sono stati trovati seminudi e in uno stato di ottundimento in un nascondiglio, scoperti da Samuel ed Espineira, il rettore della chiesa. Samuel Alday continua imperterrito a mettere in atto il proprio diabolico piano contro Lucia; infatti la ragazza nutre dei seri dubbi sul fatto che il prete possa aver abusato di lei ma lo stesso Samuel, perfidamente, avalla questi dubbi, facendole credere che Padre Telmo ha messo in moto un piano per impossessarsi delle sue ricchezze. Lucia sembra credere alle parole del suo fidanzato fino quasi a essere persuasa completamente da lui; in realtà è pienamente intuibile che è proprio Samuel ad aver architettato tutto questo macchinoso piano e che è disposto a tutto pur di perseguirlo, sposando Lucia per impadronirsi dei suoi averi. L’opera di persuasione operata da Samuel si può dunque dire per ora brillantemente riuscita dal momento che Lucia sembra aver creduto a tutto ciò che le è stato detto. Nel frattempo, Padre Telmo deve fare i conti con il faccia a faccia con il suo diretto superiore, Padre Espineira, il priore della chiesa di Calle Acacias. Espineira ha infatti varcato egli stesso la soglia del rifugio presso cui Telmo e Lucia si erano nascosti, e ciò che ha visto lo ha lasciato interdetto. Ha infatti notato Lucia svestita e svenuta e il suo pensiero è che Telmo possa aver abusato di lei, per questa ragione inveisce contro il prete, intimandogli di abbandonare al più presto Calle Acacias. Dal canto suo, Telmo prova inutilmente a difendersi ma trova l’opposizione protratta di Espineira, che rimane profondamente convinto della colpevolezza del prete. Celia intanto si reca all’alloggio di Padre Telmo dove trova Ursula impegnata nelle faccende domestiche: la visita ha uno scopo ben preciso, ossia quello di indagare a fondo e accuratamente sui veri rapporti tra lo stesso Padre Telmo e Lucia. In questo modo spera di scoprire notizie più dettagliate sull’oscura faccenda, rimasta in molti punti ancora confusa e inspiegabile.

