Una Vita/ Anticipazioni puntata 8 aprile: nuovi incontri per Casilda

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 8 aprile, come rivelano le anticipazioni, Marcos è convinto che dietro il ricatto di Genoveva ci sia lo zampino di Aurelio e così affronta Natalia in strada, anche perché si è convinto che l’avvicinamento della Quesada a Felipe non sia spontaneo ma indotto da altri. I due hanno un acceso diverbio e la ragazza accusa Marcos per qualcosa successa in passato, come se il Bacigalupe l’avesse molestata. Liberto, per stupire Rosina, decide di far parte del gruppo musicale di Servante e Jacinto ma l’organizzazione sembra essere molto più complessa di quello che avrebbe mai immaginato. Casilda vede un uomo in strada che assomiglia moltissimo al suo defunto Martin. Presa dalla suggestione di quanto si è detta con la sua signora, la domestica pensa che sia un segno del destino e lo segue. I due riescono anche a parlarsi e decidono di incontrarsi nuovamente. Natalia chiede a Felipe un aiuto per riconciliarsi con Lolita, visto che è pentita di quanto le ha fatto.

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Natalia, con un’abile scena da attrice, riesce a convincere Felipe di essere stata manovrata da Genoveva. Per un attimo l’avvocato si pone anche il dubbio del perché proprio ora, dopo essere stata tanto manovrata dalla dark lady di Acacias 38, la messicana abbia deciso di raccontargli tutto ma la giovane gli risponde che è stanca di essere manovrata e che, anche se sa benissimo che dopo avergli confidato tutto incorrerà nelle ire della Salmeron, ha deciso di correre il rischio perché lui non si merita un trattamento del genere. Intanto Genoveva approfitta dell’assenza di Soledad e Anabel per andare a fare visita a Marcos e chiedergli di nuovo di poter entrare in società con lui. All’ennesimo rifiuto del messicano, la Salmeron non si lascia intimidire e gli risponde che dopo aver letto quello che ha scoperto su di lui di certo cambierà idea. Così gli consegna una copia del fascicolo che è stata preparata dall’investigatore, con tutto quello che riguarda il suo passato ma anche il suo presente, in particolare le prove della relazione con la domestica. Marcos si sente con le spalle al muro e Genoveva, ormai certa della sua vittoria, gli concede del tempo per riflettere con calma se vuole cedergli le sue quote della società o se preferisce che la sua reputazione venga infangata per sempre.

Daniela e Roberto sono sempre più vicini. La cameriera italiana prepara al titolare del ristorante dei cannoli italiani, con la promessa che se il nuovo dolce sarà di suo gradimento allora le racconterà qualche episodio legato ai suoi viaggi passati. Il marito di Sabina non si lascia pregare e così inizia a raccontare con molti dettagli i suoi viaggi in Francia anche se la cameriera sembra più interessata a scoprire dettagli su eventuali passaggi a Londra. Sabina li scopre mentre stanno fittamente chiacchierando e manda la dipendente a occuparsi dei tavoli esterni, poi rimprovera il marito perché concede troppi dettagli e non si rende conto che la ragazza è intenzionata a scoprire qualcosa in particolare. Casilda è molto triste perché pensa continuamente al suo defunto marito Martin. Si confida allora con Rosina la quale sembra estremamente insoddisfatta del suo matrimonio perché pensa che dopo tanti anni si sia perso il brio e la sua vita con Liberto sia estremamente noiosa e del tutto priva di slancio. Miguel ha iniziato a studiare con il precettore e sotto l’attenta supervisione di José e dopo solo qualche giorno sembra sopraffatto dalla mole di lavoro. Prova quindi a corrompere Alodia, sapendo di esercitare sulla ragazza un certo fascino ma Bellita ha dato delle indicazioni molto chiare e rigide in tal senso alla domestica.

