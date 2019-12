Una vita/ Anticipazioni puntata 8 dicembre 2019: Javier finalmente arrestato

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 DICEMBRE

Una Vita andrà in onda oggi, dicembre 8 dicembre. Per sapere quali altri colpi di scena interesseranno Acacias 38 bisognerà quindi attendere domenica. Vedremo Javier finalmente arrestato e Carmen impegnata a fare in modo che, aiutata da Fabiana, Cesareo e Servante riuscirà a convincere il commissario Mendez a far cadere tutte le accuse del figlio per complicità nella rapina. Il colpo sparato dalla pistola del padre che lo ha raggiunto per fortuna non ha causato danni irreparabili. Intanto Susana continua a ricevere lettere minacciose dagli Escalona e sorprendentemente chiede a Rosina di pagare la cifra che chiedono. Liberto però inizia a sospettare qualcosa e vuole capire perchè la moglie e Susana siano così strane in quell’ultimo periodo. Intanto una epidemia scoppia tra gli sfollati dell’Hoyo e Padre Telmo decide di ospitarli in chiesa. Ad aiutarlo ci saranno Lucia e Celia. Il doppio appuntamento di domenica insomma si preannuncia ricco di suspence nel pomeriggio di Canale 5.

COSA E’ SUCCESSO NELLE ULTIME PUNTATE DI UNA VITA?

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti a Una vita. Le vicende di Acacias 38 continuano tra mille colpi di scena. Nella puntata di oggi della soap spagnola Una Vita abbiamo infatti assistito al piano di Javier che sta prendendo sempre più forma. L’uomo infatti, dopo aver rintracciato la sua ex moglie grazie anche all’aiuto del figlio Raul, l’ha costretta a consegnargli le chiavi della porta di servizio dell’Alday. Il piano di Javier prevede di entrare in casa del gioiellerie e portare via tutti i suoi beni. Carmen è stata costretta a cedere, ma in cambio delle chiavi di casa di Samuel, dove lei svolge il lavoro come domestica, si è fatta promettere dall’ex marito che lui lascerà Raul fuori da questa storia. Purtroppo però l’uomo non ha mantenuto la sua promessa ed ha addirittura convinto il ragazzo a prendere parte alla rapina.

Raul ha sempre dato ragione al padre, anche perchè non ha mai saputo i veri motivi che hanno spinto la madre ad abbandonare la casa quando lui era ancora piccolo, ma adesso vedendo che suo padre è armato, capisce che qualcosa non va. Solo allora viene a sapere che il padre è in realtà ricercato e, resosi conto dei motivi che hanno spinto sua madre ad allontanarsi da lui, cerca di fermarlo quando capisce che sta per sparare a Carmen. Intanto Padre Telmo, insospettito da alcune osservazioni di Lucia sui quadri che Samuel ha portato con se al suo ritorno ad Acacias e che dovrebbero essere stati fatti da Sanchez Mendrano, inizia ad indagare e scopre che si tratta di falsi realizzati da Vicente. La Alvarado aveva ragione: quei dipinti erano troppo recenti per essere stati effettivamente realizzati dal pittore morto diversi anni prima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA