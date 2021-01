Una Vita/ Anticipazioni puntata 8 gennaio: Susana vince il concorso di disegno

Una Vita, anticipazioni puntata 8 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 8 gennaio, Susana vince il concorso di disegno con il modello innovativo che ha presentato e deve quindi partecipare alla serata di gala organizzata per ritirare il premio, alla presenza delle persone più importanti della città. La Ruiz, però, non solo non è felice ma decide anche di rinunciare alla vittoria. Inutilmente Liberto e Rosina provano a farle cambiare idea: l’ex sarta è irremovibile. Dopo varie insistenze del nipote e di sua moglie, Susana confesserà di non aver disegnato lei il modello ma di aver presentato una vecchia creazione di suo figlio Leandro. Genoveva escogita un altro piano per evitare che Andrade o Marcia possano rivelare che sono state loro due a consegnare la Sampaio nelle mani dello schiavista. Ursula, però, pensa che l’idea della sua padrona sia fallimentare e quando lo dice alla Salmeron scoppia un feroce litigio. Genoveva, infatti, si è resa conto di aver perso per sempre Felipe e ne attribuisce la colpa proprio ad Ursula che invece è convinta che la padrona abbia perso l’uomo che ama solo a causa del suo comportamento.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. In ospedale Genoveva cerca di consolare Felipe che è distrutto dal dolore per le sorti incerte di Marcia. Dopo un’uscita molto infelice dell’avvocato che le confessa che non immaginava che la donna potesse essere così caritatevole, la Salmeron si mostra offesa e accusa il suo ex amante di non conoscerla affatto: quando ama veramente qualcuno è capace di passare anche sopra alla sua felicità per vedere l’oggetto del suo amore felice ed è proprio quello che sta succedendo con lui. Felipe è molto colpito dal sentire la donna confessare di amarlo con tutto il suo cuore ma mette subito in chiaro che il suo cuore è devoto per sempre a Marcia, anche se non dovesse sopravvivere all’incidente. Intanto tutti i vicini di Acacias si affannano per non lasciare mai da solo l’avvocato e per fargli sentire il proprio sostegno, visto che l’avvocato è sempre stato disponibile con tutti. In particolare Mauro si sente molto in colpa per quello che è accaduto a Marcia, soprattutto dopo che il commissario Mendez gli comunica che sarà molto difficile dimostrare il coinvolgimento di Ursula visto che Andrade ha un avvocato molto bravo e costoso che lo difende ed è sicuramente stato pagato da qualcuno che non vuole che lo schiavista racconti quello che sa alla polizia.

Emilio accompagna Camino e Cinta dal produttore cinematografico per farsi fare le foto per il provino. Le due ragazze sono molto emozionate, soprattutto perché il produttore le riempie di complimenti dicendosi convinto del fatto che avranno una lunga e felice carriera nel cinema. Il Pasamar, però, cerca di tenerle con i piedi per terra, soprattutto perché sua sorella confessa di sognare di diventare una stella perché non ha intenzione di trascorrere tutta la sua vita a fare la cameriera al Nuovo Secolo. Felicia e Rosina cercano di farsi raccontare da Susana maggiori dettagli sulla consegna del disegno dell’abito con il quale parteciperà al concorso. La sarta, però, è molto restia e inizia ad agitarsi soprattutto quando Felicia racconta che ha dovuto venir meno all’impegno preso con gli organizzatori del concorso che le avevano chiesto di poter organizzare la premiazione del concorso nel suo locale. Il numero di invitati alla cerimonia è talmente elevato da non trovare posto al Nuovo Secolo, tanto che gli organizzatori hanno scelto un teatro. Susana trema al solo pensiero che, in caso di vittoria, tutta la città avrà modo di vedere il nuovo modello e di sapere che è una sua creazione.



