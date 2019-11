UNA VITA/ Anticipazioni puntata 8 novembre: Pena e Flora si lasceranno?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 NOVEMBRE

Una Vita sta per tornare in onda con il dramma di Lucia ancora al centro ma non solo. Nonostante siano passate ormai due puntate, i protagonisti della soap spagnola parlano ancora del bacio tra Carmen e Flora. Queste ultime sono tornate alla loro vita di tutti i giorni ma, a quanto pare, sembra proprio che Flora non riesca a dimenticare non tanto il bacio con la domestica ma tutto quello che questa esperienza le ha regalato tanto da voler addirittura continuare su questa strada optando per un corso di recitazione per diventare attrice. La cosa potrebbe non essere l’ideale per Pena che nei giorni scorsi abbiamo visto in crisi addirittura per affittare una camera d’albergo. Cosa succederà tra i due quando Flora manifesterà al suo fidanzato le sue intenzioni cavalcando le polemiche del momento? Sicuramente i due non passeranno un momento facile e Pena nei prossimi giorni diventerà addirittura scontroso, sarà proprio per via di questo desiderio da parte della bella Flora?

Una Vita torna in onda oggi pomeriggio con le questioni ancora rimaste irrisolte. Da una parte abbiamo Casilda tornata ad essere la domestica di Rosina dopo l’addio della madre, dall’altra abbiamo Flora ancora eccitata per la sua performance di attrice e pronta ad intraprendere la strada della recitazione e, alla fine, sullo sfondo rimane la questione principale, quella di Lucia e Telmo. Nella prossima puntata, Padre Telmo dovrà fare i conti con una testimone apparsa misteriosamente che potrebbe infangarlo nel corso del processo. La donna in questione, Alicia Villanueva, dichiarerà infatti di aver subìto violenze dal parroco in passato, rimanendone traumatizzata a lungo. Lucia crederà a queste dichiarazioni?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Si era già avuto modo di vedere precedentemente in Una Vita, quanto Padre Telmo fosse stato preso ingiustamente di mira dal priore della chiesa Don Espineira e da Samuel Alday: la sua unica colpa era stata quella di ritrovarsi insieme a Lucia nel nascondiglio in cui l’aveva condotta, in cui la ragazza si trovava svestita e svenuta.

Espineira tenta dunque in tutti i modi possibili di bandire per sempre Padre Telmo da Calle Acacias, trasferendolo ad altra destinazione; il prete, tuttavia, è ben certo e sicuro della sua innocenza e intende provarla a tutti i costi. Padre Telmo arriva addirittura a contravvenire al preciso ordine impartito dal suo superiore Espineira di lasciare il paese e opta per rimanerci, preferendo andare a processo, dove potrà cercare di suffragare la sua innocenza. A questo punto Espineira va su tutte le furie ed è disposto ad escogitare qualsiasi soluzione pur di cacciare via il prete, della cui colpevolezza è praticamente certo. Nel frattempo, Samuel Alday prosegue il suo diabolico piano di raggiramento della povera Lucia, la quale non sembra credere al fatto che Telmo possa aver abusato di lei, dopo averla fatta svenire in circostanze sospette. Lo scopo di Samuel appare ora palese e ben chiaro: vuole circuire Lucia per allontanarla da Telmo che intendeva aprirle gli occhi e, nello stesso tempo, cercare di mettere le mani sulle sue ricchezze. Telmo continua ancora ostinatamente e con pervicacia a difendere la sua posizione dalle accuse che gli sono mosse, arriva a rifiutare definitivamente il trasferimento ad altra sede, preferendo invece rimanere in paese. Nel frattempo, Samuel Alday ringrazia Cesareo, il cocchiere che ha avuto il compito di scortare Telmo e Lucia al nascondiglio dell’eremo, ricevendolo presso la propria abitazione. Notare dunque Samuel ringraziare Cesareo per i servigi resi è dunque una chiara dimostrazione del fatto che sia proprio lui il committente del finto rapimento, volto solo a screditare la figura di Padre Telmo agli occhi di Lucia. Lo stesso Cesareo consegna contestualmente a Samuel una missiva nella quale Espineira chiede di incontrarlo, facendo presumere delle novità che si profilano all’orizzonte. Espineira, pur di andare a fondo a spada tratta contro Telmo, arriva a chiedere a Lucia di testimoniare contro di lui al processo, dicendole che vi prenderà parte anche un testimone chiave, per ora tenuto all’oscuro, ma che sarà capace di rendere informazioni assai utili. Casilda nel frattempo scopre una vecchia foto avuta dalla madre in cui è ritratta da piccola: potrebbe essere un nuovo indizio per la discussa storia dell’eredità di Don Maximiliano?



