Una Vita/ Anticipazioni puntata 9 giugno 2020: Samuel e Genoveva in pericolo?

Una Vita, anticipazioni puntata 9 giugno 2020

Torna con una nuova puntata la soap opera Una Vita oggi, martedì 9 giugno 2020. Le anticipazioni rivelano che Samuel e Genoveva, ormai sotto ricatto, saranno costretti ad assecondare Ariza in merito a tutte quelle che sono le sue richieste. Infatti anche in questa puntata in onda su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10 si scopriranno altri retroscena soprattutto dopo gli ultimi eventi che vedono la coppia muoversi tra il terrore e la paura di essere scoperta dall’ex protettore di Genoveva. Ed il terrore è proprio quello che sta seminando Ariza fermo nel suo scopo di diventare un uomo d’affari ed entrare nel redditizio settore del commercio del ferro. Il malvivente vuole ottenere favoreggiamenti da politici e persone potenti attraverso le conoscenze di Samuel e per ottenerli è disposto a tutto. Continua la manifestazione di entusiasmo da parte di Telmo che ormai ha avuto la conferma di essere il padre di Mateo. Nel frattempo le anticipazioni ci rivelano qualcosa di più sulle mosse della giovane Cinta che sta facendo di tutto per portare avanti il suo progetto di diventare un’artista come sua madre. A quanto pare però Rosina è attiva in tutt’altra direzione, infatti si unisce ad una protesta a sfavore di una scuola di ballo.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Il protagonista indiscusso sarà Samuel che verrà minacciato da Ariza. L’Alday si vedrà costretto a contattare il senatore Ojeda Tapia attraverso una conoscenza di Jaime, un giudice. Ariza sta dettando le regole a lui e a Genoveva e vuole ottenere assolutamente dei favori attraverso questa sua posizione. In particolare vuole riuscire ad aprire un’attività in Marocco ed entrare nel settore del ferro. A far battere i cuori in questo episodio sarà però tutt’altra vicenda. Infatti Lucia e Telmo si incontrano segretamente in virtù del fatto che la reale paternità del piccolo Mateo è ormai svelata. Misteri e indagini continuano a tenere alta l’attenzione anche su Genoveva. Infatti Mendez, che ha investigato sul suo conto dopo l’incidente di Rosina, si sta avvicinando di molto al suo passato da prostituta. Del resto è ormai chiaro che la donna è fuggita dal suo protettore e tale scelta la costringe a vivere in parte allo scoperto ed in parte in quello che è una sorta di nascondiglio.

Ariza, un uomo molto vicino al suo protettore è però ormai giunto in città per cercarla e di certo non porta con sè un passato da uomo rispettabile. E in effetti il suo intento è quello di ricattare la donna. L’uomo si fa avanti con vere e proprie minacce e con ricatti che la intimano a seguire i suoi ordini o Cristobal Cabrera, il suo ex protettore, verrà a scoprire dove e con chi abita. Genoveva e Samuel sono perciò sotto scacco e si vedono costretti a convincere il senatore Ojeda Tapia a favorire gli interessi di Ariza, il quale vede in questa occasione la sua unica opportunità per mettersi in affari da solo. Contemporaneamente Lucia e Telmo si vedono nel fatidico incontro segreto in quanto la donna ha finalmente confermato a Telmo che è lui il vero padre di Mateo. L’ex sacerdote, come si poteva intuire, non ha nascosto il suo entusiasmo e tanto meno la sua speranza di ricostruire una famiglia con Lucia. Ed è così che si stanno evolvendo le cose. Telmo dichiara i suoi intenti a Lucia e la esorta ad allontanarsi per sempre da Eduardo. Quest’ultimo del resto si è sempre mostrato violento e meschino e la donna potrebbe riappropriarsi di un felice futuro solo con l’ex sacerdote. Lucia sembra titubante in quanto sa bene di doversi muovere con cautela proprio a causa del difficile carattere di quello che a tutti gli effetti è il suo attuale marito.



