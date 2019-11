Una Vita/ Anticipazioni puntata 9 novembre: Telmo affronta il processo con una…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 NOVEMBRE

Una Vita torna protagonista oggi, 9 novembre 2019, su Canale 5 con la seconda parte dell’episodio numero 872 e la prima della 873 ovviamente in prima tv. Nella prossima puntata, Flora rimane così affascinata dal mondo della recitazione e dell’avanspettacolo che decide di iscriversi a una compagnia teatrale amatoriale. Telmo invece continua a raccogliere le sue prove in vista dell’imminente processo ma qualcosa potrebbe andare storto: Samuel presenta infatti a Lucia una donna secondo la cui versione sarebbe stata violentata in passato da Telmo, senza che il parroco venisse punito. Nuove ombre sono gettate dunque sul misterioso svenimento di Lucia. Clicca qui per il racconto della puntata di ieri

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Precedentemente in Una Vita avevamo visto come Padre Telmo fosse stato ingiustamente accusato di aver abusato sessualmente della povera Lucia, entrambi scoperti da Samuel Alday e da Espineira in un eremo, con Lucia svenuta e svestita. Nonostante i numerosi tentativi posti in essere da Samuel con il fine di manipolare Lucia allontanandola da Telmo e facendo ricadere tutti i sospetti su di lui, quest’ultima comincia a nutrire forti dubbi su ciò che sia accaduto e si rifiuta anche solo di pensare che Padre Telmo possa averla violentata, dopo averla drogata. Anche Padre Espineira comincia a essere dello stesso avviso; inizialmente si era visto quanto fosse restio a voler indagare più approfonditamente sulla faccenda in quanto certo della colpevolezza del parroco. Ora, però, ragionando meglio su quanto accaduto e, ricevendo Lucia che gli comunica il suo rifiuto a voler rendere testimonianza contro Telmo, comincia a cambiare idea. Samuel nel frattempo continua imperterrito a provare a manipolare e circuire Lucia la quale, tuttavia, non ha mai creduto fino in fondo al presunto stupro di Telmo. Parallelamente, Casilda fa ritorno nella soffitta di un tempo. Infatti, poco tempo prima aveva annunciato la sua partenza, a causa di dissidi sorti tra lei, Maria e Higinio, inerenti la spinosa questione dell’eredità lasciata da Don Maximiliano. Tutte le compagne si riuniscono a sorpresa in soffitta e festeggiano il suo ben atteso ritorno, ognuna cucinando qualcosa per celebrare il lieto evento. Flora, nel frattempo, reduce dallo spettacolo teatrale organizzato da Leonor, si monta la testa e comincia ad atteggiarsi da gran diva e da prima donna nei confronti di Pena, mentre entrambi sono alla “Deliciosa”. Padre Espineria continua a perseguire indomito sulle sue indagini cercando di far luce sugli ultimi eventi e viene a conoscenza del ritrovamento di una fiala nel nascondiglio. Questa fiala sarebbe servita a Padre Telmo per sedare Lucia per poi abusare di lei. Tuttavia, Espineira dubita fortemente che Telmo abbia agito in questo modo e comincia a pensare piuttosto a un complotto ordito alle sue spalle; per questa ragione, convoca urgentemente Samuel Alday al suo studio e gli manifesta tutti i suoi dubbi a riguardo…

