Una Vita/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: i sensi di colpa di Felicia

Una Vita, anticipazioni puntata 9 ottobre

Nella puntata di Una Vita in onda sabato 9 ottobre, Felicia ha grandi sensi di colpa nei confronti di sua figlia perché si rende conto di averle davvero rovinato la vita. Tuttavia Marcos cerca di consolarla e fra i due scatta finalmente il primo bacio. Camino non sa come scusarsi nei confronti del marito perché si rende conto che se la reputazione del ragazzo è rovinata per sempre è solo colpa sua. Per questo gli rinnova la promessa che, nonostante tutto, lei continuerà a stargli vicino e a sostenerlo.

Una vita/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Felipe vuole andare via da Acacias

Servante non vuole rivelare l’importo del premio ai suoi finti figli perché vuole tenere per sé il denaro visto che per il concorso ha fatto una serie di investimenti: Casilda aizza Alodia, Marcelina e Jacinto contro di lui. Bellita è in crisi perché ritiene il suo repertorio troppo vecchio per comporre un disco.

Una vita/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Felicia litiga con Camino e si sente male

Una Vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, a casa dei Palacios la breve tregua che si era instaurata fra Ramon e Antonito dura molto poco e i due non riescono ad essere felici neanche per il successo di Bellita che è riuscita a strappare un ottimo accordo con alcuni fornitori. Più tardi sia Antonito che Ramon se la prendono con le rispettive mogli perché ognuna di loro ha difeso le idee dell’altro. Lolita in particolare è molto insofferente per queste discussioni, anche perché poco prima aveva già discusso con Casilda perché la domestica di casa Seler si lamentava del fatto che Servante non ha voluto comunicare a nessuno l’importo del premio ricevuto, probabilmente perché vuole tenerselo tutto per sé. Genoveva aggredisce Laura e le chiede che cosa si è detta con Felipe, avendoli visti in strada. La domestica nega tutto ma si spaventa molto quando la sua padrona le dice che è meglio per lei se non prova a tradirla perché altrimenti farà di tutto per rovinarla. La conversazione viene però interrotta dall’arrivo di Velasco che è venuto a parlare con Genoveva. Quando fra i due cade il discorso di Felipe, l’avvocato le fa notare che con i soldi della Salmeron e le sue conoscenze potrebbe riuscire ad avere l’annullamento in pochissimo tempo ma Genoveva ribatte che non vuole dare al marito la soddisfazione di essere un uomo libero. L’avvocato, però, le fa notare che questo è un impedimento per loro due ma la Salmeron ribatte che non c’è nessuna storia fra di loro e lo chiamerà quando ne avrà voglia, poi lo caccia di casa.

Una vita/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: Velasco discute con Laura, Genoveva...

Velasco è furioso e più tardi costringe Laura a seguirlo per parlare. Dice alla ragazza che ha un ultimo incarico per lei e quando la ragazza prova a rifiutarsi, lui la minaccia dicendole che se lei proverà a tradirla finirà male insieme alla sorella. Per fortuna l’arrivo di Cesareo costringe l’avvocato a scappare. La domestica di Marcos, Soledad, va a comunicare a Camino che sua mamma sta riposando a casa dei Becigalupe e che il medico l’ha visitata e le ha prescritto totale riposo. La giovane, però, risponde che non le importa e non è interessata a fare visita alla madre, soprattutto ora che è sotto lo stesso tetto di Anabel. Soledad consegna a Camino una lettera da parte di Anabel, assicurandola che è stata scritta con sincerità e pentimento ma la giovane Pasamar vuole solo sapere la notizia si è diffusa e la domestica non può fare altro che confermare che purtroppo è diventato il pettegolezzo del giorno. Ildefonso, nascosto dietro una porta, ascolta tutto e subito dopo chiede alla moglie perché ha voluto rovinargli la vita in questo modo, che cosa ha fatto per meritare un simile trattamento. Felipe convoca Ramon e Liberto a casa sua per comunicare loro che ha deciso di andare per sempre via da Acacias.



© RIPRODUZIONE RISERVATA