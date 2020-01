Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 16 gennaio: Samuel passerà al piano B?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 GENNAIO

Stando a quanto riportato dagli spoiler l’appuntamento di oggi, 16 gennaio, con la soap spagnola Una Vita Acacias 38 vedremo qualcun altro che non si mostrerà affatto contento per quella sintonia che si è venuta a creare ancora una volta tra Lucia e Padre Telmo. Si tratta di Samuel, che ancora attende che la Montenegro pronunci il suo sì al loro matrimonio e vede nel sacerdote un ostacolo davvero difficile da abbattere. La sua speranza per riuscire a porre fine a quella sintonia che c’è tra i due sembra essere racchiusa adesso in Guillermo, mentore di Padre Telmo ai tempi del seminario. Samuel ha già fissato un incontro con l’uomo e attende con impazienza di poterlo incontrare. Riuscirà davvero a tenere lontano il sacerdote da Lucia grazie all’aiuto di Guillermo? Oppure tutti i suoi progetti fatti per mettere le mani sul patrimonio della Castaneda finiranno in una bolla di sapone? La risposta a questa e ad altre domande nei prossimi appuntamenti con Una Vita, che ci aspetta ogni pomeriggio su Canale 5 per regalarci nuove emozioni.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

La puntata di ieri di Una Vita è stata quasi completamente incentrata sui festeggiamenti organizzati ad Acacias per lo scampato pericolo che ha rischiato di veder scomparire Celia, Felipe e Padre Telmo. Celia, lo ricordiamo, era stata contagiata dal tremendo morbo che aveva colpito gli sfollati dell’Hoyo e messa in quarantena. Il marito Felipe, ignorando gli ordini del medico, aveva deciso di voler rimanere al capezzale della donna, arrivando addirittura a baciarla. Il contagio era stato quindi inevitabile. A quel punto si erano persi i contatti dei due e ormai tutto il paese era convinto che non vi fosse più niente da fare. Padre Telmo a quel punto aveva deciso di entrare in casa Alvarez-Hermoso per sincerarsi di persona delle loro condizioni. Con un medicila sperimentale creato dal dottor Quiles si era quindi recato fin la. L’apprensione di Lucia era palpabile. Al dolore per quanto poteva essere accaduto agli amati cugini si aggiungevano il pensiero di dover informare dell’accaduto il figlio dei coniugi, Tano, e la preoccupazione per il sacerdote al quale si scopriva ogni giorno più attaccata. Fortunatamente tutto si era concluso per il meglio e, dopo un iniziale peggioramento dei due, tutti e tre stavano finalmente tornando alla vita normale. Alla felicità di tutti per questa guarigione si contrappone però l’ansia di Flora e di Leonor per il brutto giro in cui sembra esser finito Inigo. Approfittando del fatto che Liberto era riuscito a farlo entrare in un circolo sportivo infatti, il ragazzo ha iniziato a fare scommesse clandestine. A portare sempre di più il giovane nel vortice del gioco avevano contribuito alcune importanti vincite che aveva realizzato sulle prime puntate. Ma si sa, la fortuna gira e quel vizio potrebbe davvero rovinargli la vita. Intanto sembra che a risentirne sia il suo rapporto con Leonor, che appare davvero contrariata da questa situazione. Riuscirà Inigo a venirne fuori in tempo? Per saperlo dovremmo attendere un nuovo episodio di Una Vita, in onda domani come sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

© RIPRODUZIONE RISERVATA