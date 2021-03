Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 19 marzo: Camino ispirata da Maite ma…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 19 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 19 marzo, di Una Vita, Camino è sempre più indispettita dall’atteggiamento di sua madre e dal fatto che voglia decidere della sua vita. Al contrario ha trovato in Maite una fonte di ispirazione, un modello da seguire. Per questo motivo decide di farle un regalo speciale: un suo ritratto eseguito da Camino con la tecnica del carboncino. Genoveva è decisa ad eliminare per sempre dalla sua vita Ursula, visto che la domestica continua a minacciarla. Così inizia a farle credere di essere uscita totalmente fuori di senno e che Fermin è solo frutto della sua fantasia. Poi racconta a tutti i vicini che ormai la domestica è un pericolo per se stessa e per gli altri, trovando negli abitanti di Acacias terreno fertile, visto anche l’atteggiamento che la Dicenta ha sempre avuto verso gli altri. Poi la Salmeron decide di far trapelare la notizia che sia stata proprio Ursula a tentare di avvelenare Agustina, scatenando le ire di tutti.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 18 marzo: Marcia lascia la città?

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, lo spettacolo di Cinta e Bellita va molto bene e alla fine anche Margarita decide di partecipare. Quando la Del Campo le dedica una canzone, però, la moglie di Carchano ha un mancamento e sviene. Per questo motivo viene portata a casa dei Dominguez dove Bellita e Arantxa si occupano amorevolmente di lei. Appena la donna rinviene, però, approfitta di un momento di distrazione della padrona di casa per scappare via. Torna il giorno dopo e chiede scusa a Bellita dicendole che per tutti questi anni si è lasciata influenzare dal marito mentre lei si è dimostrata sempre amorevole e gentile. Poi accetta i soldi della beneficenza con i quali farà aggiustare casa sua. Se a casa Dominguez le cose sembrano andare meglio, non è lo stesso per i Pasamar. Felicia è sempre più infastidita dalla figlia Camino che da quando ha iniziato a prendere lezioni di pittura sembra avere la testa fra le nuvole. Dopo un aspro litigio su che cosa sia più conveniente per una donna, Felicia ordina a Emilio di andare a far visita allo studio di Maite per capire cosa accada durante le lezioni di pittura. Il ragazzo, anche se a malincuore, ubbidisce ma Camino se ne rende subito conto e si arrabbia moltissimo.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 17 marzo: Ursula deve morire!

Ursula e Genoveva allo scontro finale?

Felicia non è l’unica a non vedere di buon occhio la presenza di Maite ad Acacias. Anche Lolita è molto infastidita, visto che Antonito non fa altro che parlare di lei. Tutto il quartiere sembra esserne a conoscenza e Carmen prova ad aprire gli occhi del figliastro il quale non comprende davvero l’atteggiamento ostile della moglie. Genoveva a incaricato l’uomo misterioso di portargli una persona che potrebbe aiutarla a risolvere tutti i suoi problemi. Più tardi Maite va a trovare Rosina la quale prova a metterla in guardia dall’antipatia che sta suscitando nelle donne del quartiere ma la pittrice la rassicura dicendole che lei non costituisce assolutamente un pericolo per i mariti delle altre. Ursula si convince che l’uomo sia lì per lei e che la Salmeron stia tramando contro di lei per farla impazzire. Dopo averle giurato vendetta, la Dicenta si introduce a casa di Felipe di nascosto e fa una misteriosa telefonata a Bilbao. I problemi per Genoveva, però, non sembrano finire qui. Santiago ha parlato con Marcia e le ha giurato eterno amore, dicendole che farà di tutto per esaudire il suo desiderio di andare via da Acacias. Per questo motivo contatta la Salmeron e le chiede del denaro per andare via definitivamente ma la donna si rifiuta. Quando Santiago minaccia di rivelare il loro accordo all’avvocato, Genoveva ribatte che in questo modo avrebbe molto da perdere anche lui.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 16 marzo: Bellita insiste con Margarita ma..

© RIPRODUZIONE RISERVATA