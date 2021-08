Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 2 agosto: il commissario Mendez contro Genoveva

Una vita, anticipazioni puntata oggi 2 agosto

Nella puntata di oggi, lunedì 2 agosto, della soap opera spagnola “Una vita” Lolita scopre che Carmen ha rinunciato al suo ruolo di madrina di Moncho per Fabiana. Felicia viene a sapere della decisione della figlia di sposare Ildefonso e decide di organizzare una festa di fidanzamento per annunciare a tutti che le nozze dei suoi due figli si terranno in contemporanea. Durante l’evento Ildefonso prende la parola e fa un discorso molto speciale nei confronti di Camino, che si limita a ringraziarlo. Genoveva è sempre più in difficoltà: Mendez la considera l’assassina di Ursula e Marcia!

Una Vita/ Anticipazioni puntata 31 luglio: scoperta terribile per Felipe

Una vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una vita” Emilio va a trovare Cinta per sapere come sta dopo che la madre Bellita ha lasciato suo padre. Poi le chiede che cosa abbia detto a sua sorella Camino per farla piangere così tanto e quando la ragazza confessa di averle detto non solo che sapeva del suo segreto ma anche di considerarla molto egoista visto che il suo atteggiamento sta compromettendo il matrimonio fra lei e il fratello, Emilio si arrabbia ma non riesce a biasimare la fidanzata per aver cercato una soluzione. Le parole della Dominguez, però, hanno fatto breccia nel cuore di Camino che ricorda anche i discorsi di Maite con cui cercava di farle capire che un amore fra due donne non sarebbe stato accettato in nessuna parte del mondo. Così si decide a mandare un biglietto a Ildefonso invitandolo a raggiungerla il prima possibile. Quando il marchesino giunge la Pasamar torna a parlare e gli chiede anche se è ancora disposto a sposarla. Alla risposta affermativa di Ildefonso, Camino chiede di procedere il prima possibile con l’organizzazione delle nozze.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 30 luglio: Cinta e Camino litigano!

Julio si sente molto in colpa per essere stata la causa della rottura fra José e Bellita e per questo cerca sia sua sorella che il padre per chiedere loro scusa. La Del Campo, invece, racconta alle vicine di Acacias gli sviluppi della sua situazione matrimoniale e Rosina e Susana non fanno che aizzarla contro José. Le due pettegole, poi, si recano anche a casa di Genoveva, per sapere se il marito è partito per Cuba. L’avvocato, invece, è particolarmente affranto per la morte di Marcia e non fa che ripensare alle parole di Liberto su chi sia il vero assassino. Viene raggiunto nel suo studio da Laura, che gli gli racconta che il giorno prima della morte della Sampaio, Santiago era venuto a casa della sua signora e che avevano litigato. L’Alvarez Hermoso decide allora di affrontare la moglie, chiedendole spiegazioni che però non sembrano convincerlo. Più tardi Genoveva riceve pure la visita del commissario Mendez.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 luglio: Agustina lascia Acacias

© RIPRODUZIONE RISERVATA