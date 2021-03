Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 2 marzo: Ursula in preda al delirio!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 2 marzo

Le anticipazioni di Una Vita per l’episodio di oggi, martedì 2 febbraio 2021, parlano di guai in vista soprattutto per gli affari di Marcelina. La donna, fuori città, ha lasciato che Servante si occupasse del chiosco, ma a quanto pare questa non si sta rivelando una buona idea. Le iniziative originali dell’uomo infatti stanno mettendo a rischio gli affari della donna. Fabiana, Cesareo e Camino non impiegano molto tempo ad accorgersi dei rischi che sta correndo l’attività e manifestano perciò tutti i loro timori. Nel frattempo una vera e propria crisi sta cambiando drasticamente il comportamento di Ursula la quale ha cominciato letteralmente a delirare. Addirittura la donna urla vendetta contro l’intera popolazione di Acacias. I dubbi l’assillano e i pensieri annebbiati non l’aiutano a capire chi sia davvero il suo aguzzino. Fabiana ha cercato di aiutare la donna, ma Ursula ormai non ascolta nessuno e rischia di affidarsi alla persona meno indicata ossia a Genoveva

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una Vita, l’attenzione su Felipe e Genoveva è rimasta alta, ma, allo stesso modo, anche sui tormenti di Marcia, riguardanti la vera identità di Santiago. Il livello di suspense si alza e Marcia è ormai sulla difensiva. La giovane sa bene che nella relazione tra l’avvocato e la Salmeron si cela qualcosa di losco ed è per questo che la ragazza fino a questo punto è rimasta in silenzio ad osservare le mosse dei due. Purtroppo però questa strategia non ha funzionato e le emozioni hanno travolto l’avvocato che si è lasciato andare ad un bacio con Genoveva la quale ora lo ha in pugno. Marcia assiste a questo accadimento e tutti i suoi timori si concretizzano in un solo istante. Alla donna non rimane che fare i conti con questa situazione fatta di intrighi e menzogne, ma gestire tutto ciò non è facile. Del resto, dopo gli ultimi accadimenti, in primis il bacio, le conseguenze cominciano a pesare. Marcia si rende conto di non riuscire a reggere lo shock. Dopo aver assistito al bacio tra la Salmeron e l’avvocato la giovane accusa gravi crisi respiratorie dovute a dei veri e propri attacchi di ansia.

Bellita in crisi, cosa le nasconde il marito?

Questo malessere continuo porta addirittura Marcia a pensare ad una sorta di suicidio. In casa la ragazza infatti toglie di mezzo l’inalatore necessario alla sua corretta respirazione, proprio con l’intento di lasciarsi andare. Marcia ha una delle sue crisi e Santiago nel panico fa di tutto per trovare il necessario. Fortunatamente l’uomo trova il respiratore e riesce così ad evitare una tragedia. Marcia però non è l’unica donna afflitta da grandi tormenti in questa puntata. Bellita infatti teme ogni giorno di più che suo marito le nasconda una tremenda verità: un tradimento! Ad alimentare tali dubbi è il ritrovamento di una valigia contenente degli abiti. A trovarla è Arantxa e prontamente la mostra alla donna. Proseguono le vicende del chiosco di Marcelina la quale, dovendo lasciare la città per qualche giorno, affida il locale a Servante. Camino, Cesareo e Fabiana però non sembrano essere convinti di questa iniziativa. A fine puntata intanto Ursula, pensando che ad Acacias sia tornata Cayetana, si agita e vuole avvisare Genoveva. Peccato però che tali emozioni verranno subito spente da un sentimento diverso ossia quello di disdegno. Ursula infatti comincia a sospettare che tra Genoveva e Felipe possa esserci qualcosa e che addirittura i due possano aver passato la notte insieme.



