Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 23 febbraio: Marcia dubita di Santiago e…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 23 febbraio

Nella puntata di oggi, martedì 23 febbraio, di Una Vita, Marcia continua a nutrire sempre più dubbi su Santiago e si confida con Casilda per avere un consiglio su cosa fare. Quando il marito si rende conto dei sospetti della Sampaio, soprattutto per il rapporto che lo lega a Genoveva, Santiago le fa credere di aver subito indicibili violente in carcere per cui ha dimenticato molte cose. Inoltre conosce la Salmeron solo perché l’ha interpellata per riuscire a trovare un lavoro, in modo da avere quanto prima i soldi per andare via da Acacias insieme. Ursula ha altri momenti di confusione mentale, così Fabiana e Agustina sono molto preoccupate per lei e non sanno cosa fare per aiutarla. Nonostante la vicenda di Carchano si sia risolta per il meglio, Bellita vorrebbe rintracciare Donna Margherita perché si sente in colpa per la carriera della donna: non riuscendo a trovarla, decide su consiglio del suo avvocato di ingaggiare un investigatore privato.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, il pranzo organizzato al Nuovo Secolo da Ramon è andato molto bene e tutti i presenti si rendono conto con piacere che c’è una certa affinità fra Felipe e Genoveva, tanto che l’avvocato le propone di andare a prendere il caffè a casa sua. Intanto a casa dei Dominguez viene organizzata la merenda per festeggiare la sentenza del tribunale che impone a Carchano di distruggere le copie della pellicola che la diffama: tutti i vicini sono molto felici nel poter condividere questa gioia con gli ultimi arrivati ad Acacias. La festa diventa l’occasione giusta per Josè e Bellita di esibirsi ma quando Emilio invita anche Cinta a cantare, la fidanzata si rifiuta ancora una volta. Genoveva per strada viene fermata nuovamente da Santiago che le chiede del denaro, ma ovviamente la donna rifiuta. I due non si rendono conto che Marcia li sta spiando da lontano e si chiede che cosa abbiano in comune suo marito e la sua peggiore nemica. Mentre Felipe e Agustina sono fuori casa, Ursula si introduce furtivamente nell’appartamento alla ricerca delle foto di Telmo e Mateo che il giorno prima la domestica le aveva mostrato.

Susana ancora in crisi per Armando?

Marcelina non sa come aiutare il marito: da quando Jacinto si è convinto che le costolette che stava per mangiare erano della sua povera capra Remigia, non riesce più ad essere felice e spensierato come prima. Tutti gli inquilini della soffitta provano a convincerlo a superare la vicenda, ma nessuno ci riesce. Rosina chiede a Susana di accompagnarla da Bellita per scusarsi di non aver potuto prendere parte alla merenda. Per strada, però, incontrano Felicia che chiacchierando racconta alla ex sarta che Armando era passato in mattinata a salutarla prima di trasferirsi in Francia. Per questo motivo ha una crisi di gelosia e poi dice alla moglie di suo nipote che non vuole più neanche sentir nominare il diplomatico. Insieme alle foto, Ursula trova anche una lettera di Telmo indirizzata a Felipe nella quale l’uomo racconta che per fortuna Mateo non ricorda nulla di quello che è accaduto ad Acacias e per questo Telmo non pensa di rimettere più piede nel quartiere. La domestica si risente molto perché l’autore della lettera non la menziona neanche per un saluto. Non si rende conto che nel frattempo Agustina è rientrata e, quando se la ritrova davanti, la caccia via convinta che sia casa sua. Alla fine della festa, Bellita prova a convincere Cinta a cantare con lei ma la ragazza rifiuta, preferendo trascorrere il suo tempo al parco con Emilio. Quando Bellita resta sola, chiama il suo avvocato Toscano perché ha bisogno di alcune informazioni.



