Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 23 luglio: Felipe sospetta di Genoveva

Una vita, anticipazioni puntata di oggi 23 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 23 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” Felipe è arrabbiato con Genoveva, colpevole di aver portato Santiago nel quartiere di Acacias. Il Becerra è indagato per la morte di Marcia e Felipe è pronto a trovare il responsabile a qualsiasi costo. Genoveva invece si giustifica dicendo al marito che se la povera Marcia è morta è tutta colpa sua per aver suscitato la gelosia di Santiago tanto da spingerlo a uccidere la moglie. Genoveva teme di essere senza scampo dopo che un testimone è pronto a inchiodarla, infatti Cesareo ha visto qualcuno seguire Marcia nel parco…

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 22 luglio: ultimo incontro tra Maite e Camino?

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una vita” Camino fa leva sui sentimenti che Ildefonso prova per lei, per convincerlo a intervenire a favore di Maite. Il giovane però non sa il trascorso delle due donne, quindi è ignaro dei sentimenti che la sua fidanzata prova per l’artista. Ildefonso si impegna a pagare la lavandaia che ha denunciato Maite, con una somma ingente di denaro affinché cambi versione in tribunale. Armando e Liberto informeranno Felicia, che Ildefonso è intervenuto nella scarcerazione di Maite. La Pasamar ricorda ad Armando l’obbligo di Maite di stare lontana da Camino e di rispettare la sua relazione con Ildefonso. Armando comunica alla nipote che è libera grazie all’intervento del Ildefonso, ma l’accordo prevede la sua partenza imminente dal quartiere di Acacias. L’ultimo desiderio della pittrice è quello di poter vedere Camino per un ultimo saluto prima della sua partenza per Parigi.

LEGGI ANCHE:

