Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 23 marzo: Ursula via da Acacias 38!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 23 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 23 marzo, di Una Vita, Ursula non si rassegna al fatto di essere stata cacciata da Acacias, anche perché rivede in Genoveva la stessa malvagità con la quale l’aveva trattata Cayetana. Per questo motivo usa la sua ultima carta per riuscire a ricattare la Salmeron, dicendole che se non troverà il modo di riabilitare la sua immagine agli occhi degli abitanti del quartiere allora lei farà in modo che l’assassino di Samuel torni stabilmente nel quartiere. Genoveva, allora, decide di coinvolgere anche Felipe per essere sicura di eliminare per sempre la sua rivale. Rosina confida alle amiche che ha saputo da Maite che in passato è stata innamorata di un uomo molto più grande di lei: la storia è finita molto male e lei non è più riuscita a riprendersi. La moglie di Liberto in questo modo pensa di rassicurare le signore di Acacias sulla presenza della pittrice nel quartiere ma in realtà la storia che Maite ha raccontato non è proprio quello che sembra. Per far accettare la nipote di Don Armando, Rosina decide di organizzare a casa sua un circolo culturale.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, dopo aver saputo da Genoveva che è stata Ursula a tramare per spingerla al suicidio, Agustina racconta tutto agli altri domestici della soffitta. Si organizza, così, spontaneamente una protesta nei confronti di Ursula che viene cacciata dal quartiere. Genoveva, in compagnia di Felipe, assiste alla scena molto soddisfatta. Ovviamente la Dicenta diventa l’argomento del giorno del quale tutti parlano. In particolare Fabiana rimprovera Marcia che ha provato ad aiutare la sera prima Ursula che era caduta a terra: la proprietaria della pensione pensa che Ursula non meriti nulla e che la Sampaio sia stata fin troppo ingenua, pensando che quella megera potesse essere dotata di sentimenti caritatevoli. Marcia, allora, confessa a lei e a Santiago il rapporto che l’ha legata per così tanto tempo alla Dicenta, specificando che sa benissimo di quali cattiverie possa essere capace Ursula. Santiago fa finta di non sapere nulla e le promette che da quel momento in poi non dovrà più temere nulla da nessuno perché ci sarà lui a proteggerla. I due poi si baciano teneramente e Santiago si rende conto che Marcia ha di nuovo indossato la fede perché finalmente ha messo da parte i suoi dubbi per vivere pienamente il loro matrimonio.

Camino ancora in lotta con la madre per Maite?

Josè è molto agitato perché è arrivata la sera del suo debutto. La moglie, però, non gli dà le attenzioni che l’uomo vorrebbe in quanto è molto presa dalla sua nuova amicizia con Margarita. Anche Cinta pensa con insistenza a tornare sul palco e parla con Emilio dei possibili teatri che potrebbe contattare. Il Pasamar, però, sembra più interessato ai baci della fidanzata che ai suoi discorsi e questo infastidisce moltissimo la Dominguez. Camino, invece, cerca il modo per riuscire a rabbonire sua madre che è sempre contraria alle lezioni di pittura che sta prendendo da Maite. Le dame del quartiere si dividono per quanto riguarda l’opinione sulla pittrice: Lolita, Carmen e Rosina sono sue grandi fans mentre Felicia continua a guardarla in modo sospettoso. Curiosamente anche Arantxa, la domestica dei Dominguez, sembra non apprezzare molto Maite ma non dà spiegazioni alle sue amiche della soffitta, anche se queste ultime parlano bene della pittrice, sempre gentile con tutti, e non immaginano i motivi di tale astio. Per fortuna, grazie all’interessamento di Don Ramon, la faida fra Marcelina da una parte e Lolita e Felicia dall’altra sembra essersi esaurita ma Servante è del parere opposto e sta per combinarne un’altra delle sue.

