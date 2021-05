Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 3 maggio: Andrade minaccia Genoveva?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 3 maggio

Nella puntata di oggi, lunedì 3 maggio, di Una Vita, Santiago si fa mettere spalle al muro dalla moglie ma, invece di dire finalmente tutta la verità, ricorre ad un altro sotterfugio: cerca di rabbonire la Sampaio facendole vedere i biglietti che ha finalmente acquistato per partire. La loro destinazione è Cuba dove inizieranno finalmente una nuova vita. Andrade, attraverso il suo avvocato, minaccia Genoveva perché non ha mantenuto la parola di impedire a marcia di testimoniare contro di lui. La Salmeron, però, non sembra troppo preoccupata perché ha in mente un altro modo per riuscire a risolvere il problema. Margarita non si rassegna all’idea che Bellita si stia riprendendo fisicamente e così riprende ad avvelenarla, fingendo di volerle preparare del the. Questa volta, però, viene sorpresa da Emilio che resta davvero molto stupito di quello che i suoi occhi vedono. La moglie di Carchano, quindi, non può portare a compimento il suo intento ma il Pasamar non sa se parlare o meno con la famiglia di Cinta di quanto ha visto.

Nelle ultime puntate di Una Vita, Felipe tenta un ultimo approccio con Marcia, la donna che da sempre è nel suo cuore e che non riesce a dimenticare. Fra i due c’è un confronto sui sentimenti che li legano ma entrambi sanno che si tratta di un amore impossibile da vivere. Per questo motivo più tardi l’avvocato si decide a rifare la sua proposta di matrimonio a Genoveva che questa volta, a differenza della prima nella quale aveva dichiarato di non voler essere la sua seconda scelta, accetta felice. Anche se ha detto addio a Felipe perché sente il dovere di restare con suo marito, la Sampaio non è convinta che l’uomo al suo fianco sia davvero chi dice di essere perché nei suoi comportamenti ci sono troppe incongruenze. Così decide di indagare meglio e delle preziose informazioni gli provengono da quello che lei reputa essere il suo peggiore nemico. Dopo aver preso parte in qualità di testimone alla prima udienza in tribunale, Marcia torna a casa per affrontare il Becerra e questa volta ha in mano le prove che l’uomo le ha sempre mentito. In soffitta ci sono novità anche per Casilda e Jacinto che capiscono cosa volesse dire la zia Anita che è apparsa in sogno ad entrambe: i numeri vincenti sono per la lotteria di Natale e non per quella precedente che infatti non li aveva premiati. Iniziano quindi a sperare di poter diventare nuovamente ricchi.

Anche in casa Pasamar stanno succedendo cose strane. Cesareo, grazie ad una confidenza fortuita di Casilda, ha capito che Camino non ha raccontato la verità e probabilmente prende ancora lezioni di pittura di nascosto. Non vuole tradire la sua giovane amica con la madre, quindi decide di non dire nulla a Felicia ma ritiene che sia più opportuno andare a chiedere spiegazioni direttamente a Donna Maite. Per questo si reca al suo atelier ma, una volta arrivato, ha una spiacevole sorpresa: scopre proprio Camino in compagnia della pittrice anche se sembra far finto di non essersi reso conto dei loro atteggiamenti sconvenienti. Emilio, invece, è preoccupato per la sua fidanzata che, a causa dei suoi timori per la salute della madre, non sta più andando a fare le prove in teatro. Anche José è in pena per Bellita e salta quindi uno spettacolo senza avvisare. Le condizioni di salute della Del Campo sembrano andare un po’ meglio ma a preoccuparli è l’arrivo di un biglietto da parte del medico che la cura: sono arrivati i risultati dei suoi esami del sangue e il dottore vorrebbe discutere con Bellita e la sua famiglia alcune anomali che sono risultate.

