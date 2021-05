Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 4 maggio: strane lettere di Ursula e…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 4 maggio

Nella puntata di oggi, martedì 4 maggio, di Una Vita, José deve da tempo dare una risposta al produttore americano rispetto alla sua proposta di andare ad Hollywood. Quando finalmente riesce a trovare il coraggio di affrontarlo, il produttore Golden gli dice che è disposto ad aspettare che Bellita guarisca per poi partire insieme per l’America. Ursula, intanto, scrive strane lettere ai suoi vicini che conserva in un cassetto nella sua stanza. Intanto Felipe va a deporre e le cose per Andrade si mettono molto male tanto che lo schiavista fa chiamare Ursula e, per vendicarsi di Genoveva e del suo venire meno ai patti, rivela alla Dicenta quello che potrà servirle per distruggere la Salmeron: Santiago in realtà non è chi dice di essere ma si tratta del suo fratello gemello, chiamato dallo stesso schiavista per venire ad Acacias e impedire il matrimonio fra Marcia e Felipe, così come da richiesta della Salmeron. Questa verità è quella che Santiago ancora non riesce a dire a Marcia: invece di darle spiegazioni, le fa vedere i biglietti che ha acquistato per partire per Cuba ma la Sampaio non si lascia abbindolare e gli risponde che non ha intenzione di partire con lui se non saprà prima la verità su chi sia.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Cesareo incontra Camino per strada che ha sotto al braccio la sua cartella dei disegni. Il guardiano pensa che la ragazza stia ingannando sua madre e se ne rende conto sempre di più quando gli dice che, dopo aver messo da parte la sua carriera artistica, ha deciso di regalare i disegni ad un’amica. La Pasamar con una scusa si allontana e va a casa di Maite dove si abbandona di nuovo alla passione con la pittrice, restando più del dovuto. Il guardiano, intanto, si sente in grande difficoltà perché ha capito che Camino continua a frequentare di nascosto la sua insegnante e non sa se dirlo a Felicia. Dopo essersi confrontato con Fabiana, decide di andare a parlare direttamente con la pittrice e non sa che quando bussa alla porta dell’atelier c’è anche Camino in casa. Emilio, invece, non sa più come consolare Cinta che ha deciso di sospendere le prove e rinunciare alla possibilità di esibirsi in teatro perché è troppo preoccupata per sua madre. Anche José non si presenta da due sere in teatro per lo spettacolo ed Ester va a trovarlo fino a casa per avere notizie e per dirgli che l’impresario sta pensando di sostituirlo. Il Dominguez è consapevole di mettere a rischio la sua carriera ma dice all’amica che la sua unica preoccupazione è stare accanto a sua moglie, l’unica donna della sua vita. Arantxa sente tutto e si avvicina al suo signore per chiedergli scusa per aver dubitato di lui.

Marcia depone contro lo schiavista e…

Andrade è preoccupato perché ha saputo che Felipe è riuscito a far accettare la sua testimonianza tardiva. Chiede quindi al suo avvocato di parlare con Genoveva perché deve rispettare i patti e fare in modo che venga scarcerato, come gli aveva promesso. L’avvocato esegue e va a minacciare la Salmeron ma la donna non sembra particolarmente interessata alle sue parole perché è sicura di non avere più nulla da temere dalle minacce dello schiavista. Mentre Felipe interrompe la conversazione pensando che l’avvocato stia importunando la sua fidanzata, Marcia va a deporre contro lo schiavista e il suo contributo è importante per le accuse all’uomo. Quando rientra alla pensione decide quindi di affrontare suo marito dicendogli che ha capito che si tratta di un impostore. Mentre Servante e Fabiana chiacchierano sull’uscio della pensione, una scena incredibile si presenta ai loro occhi: per strada vedono passare Ursula vestita da suora e restano davvero stupiti da questa visione e temono che la donna possa essere tornata nel quartiere per fare ancora del male.

