Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 5 marzo: Maite e Camino innamorate?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 5 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 5 marzo, Una Vita, Emilio sembra essere riuscito a convincere Cinta a ritornare a fare spettacolo e per questo motivo vanno in un nuovo caffè teatro per avere spunti per creare qualcosa di proprio. Bellita riesce finalmente a parlare con Margherita ma i risultati non sono quelli sperati: la donna la manda via di casa, incolpandola di tutti i suoi problemi, anche quelli più recenti. L’ultimo componente della famiglia Dominguez, invece, è molto felice: Josè ha ottenuto la parte principale nello spettacolo parrocchiale. Maite va a fare merenda al Nuovo Secolo e così conosce finalmente Camino: fra le due sembra scoccare una particolare scintilla. Intanto fanno ritorno ad Acacias Marcelina e Jacinto, di ritorno da una visita al paese: finalmente l’uomo ha scoperto che Remigia è viva e vegeta e per questo, e per farsi perdonare dai suoi vicini di quartiere, decide di organizzare una grigliata per loro.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Maite, come da programma, inizia a dare spettacolo ad Acacias per le sue stranezze: indossa i pantaloni, fa ginnastica per strada, non saluta le persone che incontra per strada. Quando poi decide di prendere in affitto un appartamento di Liberto e Rosina e comunica che forse si tratterrà più tempo del dovuto nel quartiere, inizia a suscitare la curiosità di molte persone che vorrebbero imitare la sua libertà e l’anticonformismo. L’idea di Servante per attirare clienti al chiosco di Marcelina si sta rivelando fallimentare perché le persone si fermano ma non spendono. Inoltre questa soluzione attira le ire di Felicia che si arrabbia in quanto i suoi clienti sono disturbati dalla musica del custode. Bellita e Arantxa litigano perché la prima accusa la seconda di averla fatta cadere nel dubbio di un tradimento. Mentre battibeccano, arriva un garzone con una lettera per la Del Campo: l’investigatore privato ha trovato Margherita e le comunica l’indirizzo della donna. Bellita non sa se andare o meno a parlarle, anche se la domestica le sconsiglia di avere ancora a che fare con quella donna.

Genoveva e Felipe fidanzati ufficialmente?

Ursula sta completamente perdendo il senno ed è convinta che Cayetana sia ancora viva. Va anche da Fabiana per chiederle se ha visto anche lei la donna e finisce con il litigare con la donna che capisce che la domestica di casa Salmeron non sta bene. Più tardi Ursula dice a Genoveva che deve pregare insieme a lei perché ha fatto resuscitare Santiago per i suoi scopi e il fantasma dell’uomo le farà del male. La Salmeron si spaventa moltissimo e la caccia via di casa. L’umore di Genoveva non è certo dei migliori: ha provato a chiedere a Felipe di ufficializzare la loro relazione, soprattutto prima di partire per la montagna insieme, ma l’avvocato si dice non ancora pronto ad affrontare una relazione ufficiale davanti agli occhi di tutti. Genoveva, pur di non perderlo, si dice pronta ad aspettare. Anche Ramon è curioso di sapere che cosa stia accadendo fra l’amico e Genoveva e gli chiede informazioni a riguardo: l’avvocato non nega ci sia una relazione fra loro due e pensa che a poco a poco la Salmeron possa renderlo felice. Il Palacios, però, ha capito che c’è qualcosa che frena l’amico e l’impedimento si manifesta da lì a breve: si tratta di Marcia. Felipe si alza di scatto dal tavolino del Nuovo Secolo per raggiungerla e chiederle come stia, avendo saputo del malore di qualche giorno prima. L’accoglienza di Marcia, però, è molto fredda: dice a l’uomo di non fare finta di preoccuparsi per lei e lo invita ad andare subito da Genoveva, la donna che gli ha rapito il cuore.



