Una Vita/ Anticipazioni puntata serale 20 giugno: Liberto aiuterà Samuel ma…

Una Vita, anticipazioni puntata 21 giugno

Una Vita torna protagonista sugli schermi di Canale 5 con una nuova puntata oggi, sabato giugno 2020, con la prima puntata serale del nuovo corso. Vincendo la resistenza iniziale Liberto accetterà di aiutare Samuel, sottraendo di nascosto i soldi dal conto di Rosina; Ursula studierà un piano per aiutare Telmo e Lucia a fuggire ma verrà messa al corrente della drammatica notizia della malattia terminale di Lucia restandone sconvolta. Cinta cercherà di trovare il modo di mantenere il suo anonimato senza compromettere la sua promettente carriera, mentre Ramon deciderà di parlare con Felipe della morte di Celia. Novità in arrivo anche per la programmazione di Una Vita: oltre che su Canale 5 alle ore 14.10 per tutto il periodo estivo la soap farà compagnia ai telespettatori anche al Sabato in prima serata su Rete 4.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Felipe, dopo un breve periodo in cui sembrava essersi ripreso grazie alla proposta di lavoro della famiglia Sagun, è ricaduto nella spirale autodistruttiva: ha ripreso a bere ed a frequentare brutte compagnie, litigando furiosamente con Servante, reo di avergli impedito l’ingresso alla pensione in compagnia di due prostitute. Dopo questo episodio, di cui sparla tutto il quartiere, Felipe si barrica in casa, prigioniero della disperazione, preoccupando coloro che gli vogliono bene, ed in particolare il tanto odiato ex amico Ramon. Jose’ e Bellita vanno avanti nel progetto di aprire un commercio di olive tra Spagna ed Argentina: sono entusiasti ma nello stesso tempo preoccupati per la nuova impresa, in cui sono coinvolti anche Antonito e Lolita. Nel frattempo Cinta ha esordito a teatro con il volto coperto, per aggiungere un tocco di mistero ma soprattutto per non farsi riconoscere dai genitori, ma non si aspettava di suscitare tutto questo clamore. Ora si parla tantissimo della performance della intrigante “Donna del mistero”: giornalisti e fotografi la cercano per sapere di più su di lei e la situazione si complica…

Susana prosegue la sua battaglia contro le lezioni di tango, danza a suo avviso immorale che sta spopolando nel quartiere, coinvolgendo anche la sua amica Rosina. Per Genoveva e Samuel continuano le difficoltà e la coppia si sente in grave pericolo. Ariza ha tentato di truffare il senatore Tapia, che ha sborsato tremila pesetas per fargli ottenere i permessi minerari che il criminale aveva richiesto prima di fuggire, ed ora l’uomo politico vuole essere risarcito da Samuel. Don Alday non sa come racimolare la somma di denaro che si aspetta il senatore. Tempi durissimi anche per Lucia e Telmo. Dopo avere appreso la notizia di essere affetta da un tumore e di avere soltanto poche settimane di vita, Lucia è costretta a subire le continue angherie di Eduardo, che la maltratta costantemente.Telmo chiede a Ursula di aiutarli a progettare la fuga da Acacias, ma la donna rifiuta temendo che possa accadere una tragedia. L’ex sacerdote tuttavia non si arrende ed è deciso a costruire la sua nuova vita con Lucia e Mateo con o senza aiuto. L’ uomo confida a Lucia di avere trovato un bellissimo luogo in cui potranno vivere finalmente insieme, lontani da Acacias e dai brutti ricordi.Telmo le parla entusiasta di Benidorm, un piccolo borgo di pescatori sulla costa spagnola, che sarebbe perfetto per far crescere Mateo. Lucia, che sa di avere poco tempo da vivere, si commuove alle parole di Telmo e non ha il coraggio di confessargli la sua malattia.



