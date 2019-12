Una vita/ Anticipazioni puntate 16-22 dicembre: Lucia e Samuel insieme, è scandalo!

Una vita, anticipazioni puntate 16-22 dicembre:

La settimana di Una vita si aprirà oggi, 16 dicembre 2019, e ci permetterà di assistere a tanti colpi di scena. La Alvarado partirà con Samuel per una vacanza a Toledo ed al loro ritorno l’Alday chiederà pubblicamente alla giovane Alvarado di diventare sua moglie. La risposta non arriverà, perché tutti si ritroveranno in ansia per Celia, che verrà colta da un malore davanti a tutti. Sarà il dottor Quiles a soccorrere la moglie di Felipe. Ma le notizie non saranno affatto rassicuranti. L’ipotesi che Celia abbia contratto l’ebola farà sì che Samuel impedisca a Lucia di andare a trovare la cugina. Susana e Rosina intanto vorranno vedere chiaro sul ricatto che stanno subendo e le loro ricerche le porteranno a scoprire che in realtà il giovane modello Alexis è vivo e gode di ottima salute. Anche i preparativi per il matrimonio di Lolita ed Antolino proseguiranno. Il giovane sposo, dopo essersi recato da Padre Telmo per chiedergli informzioni sulla cerimonia nuziale, scoprirà però che la futura moglie sogna di sposarsi a Cabrahigo. Antolino riuscirà a regalare a Lolita quel matrimonio che lei ha sempre sognato? E quale sarà la risposta di Lucia alla proposta di matrimonio di Samuel? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata di Una Vita, in onda ogni giorno su Canale 5.

Una vita, dove eravamo rimasti?

Doppio appuntamento ieri su Canale 5 con la soap opera spagnola Una Vita. Dopo lo stop di sabato infatti, il palinsesto ci ha offerto due episodi della telenovela ambientata ad Acacias che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Lucia e Padre Telmo sono sempre più vicini, sebbene Espinera ricordi al sacerdote il loro patto che prevede uno scandalo a spese della Alvaredo. L’uomo infatti conta sull’appoggio del prete per costringere Lucia a chiudersi in convento e poter così mettere finalmente le mani sul patrimonio ricevuto in eredità dalla ragazza. In realtà però Padre Telmo nutre un sentimento profondo per Lucia e i due, rimasti da soli in canonica, finiranno per baciarsi. Il ricordo della presunta violenza subita dal parroco sembra essere per Lucia ormai lontano e anche lei appare dispiaciuta del fatto che la loro collaborazione stia volgendo al termine, I malati dell’Hoyo stanno infatti ormai per lasciare la canonica alla volta del ricovero che ormai è già pronto. Rosina e Susana intanto appaiono sempre più preoccupate dalle continue minacce ricevute. La comparsa di un cartello sulla vetrata della sartoria, nella quale era raffigurato un uomo nudo, sembra aver convinto Rosina a lasciare Acacias e Susana a vendere la bottega per saldare quanto richiesto loro nel ricatto. L’arrivo di Venancio ad Acacias non migliora certo le cose. L’uomo, saputo che Susana si trova a casa Hidalgo, giunge infatti in città. Susana ha un malore e la cosa insospettisce Liberto. Per tranquillizzarlo Rosina si inventa un uomo innamorato dell’amica e racconta al marito di un amore non contraccambiato dalla giovane sarta.L’arrivo di Venancio si rivelerà preoccupante per le due donne. L’uomo infatti si dichiara disposto a denunciare entrambe alla polizia se non riusciranno a saldare quanto richiesto dagli Escalona.

