Una Vita/ Anticipazioni puntate 17-23 agosto 2020: il dramma del Banco Americano

Una Vita, anticipazioni puntate 17-23 agosto 2020

Nelle puntate di Una vita della prossima settimana, quella che inizia oggi 17 agosto e termina il 23, la notizia del fallimento del Banco Americano metterà duramente alla prova i rapporti fra gli abitanti del quartiere. Genoveva decide di sedurre Liberto, approfittando del fatto che il matrimonio fra l’uomo e Rosina sta vivendo un momento molto difficile. Carmen riesce a trovare Ramon, che é ferito in ospedale, e lo raggiunge immediatamente. L’uomo non solo chiede alla sua compagna di diventare sua moglie ma le racconta di essere stato vittima di un’aggressione che era chiaramente tesa ad ucciderlo. Quando i due tornano ad Acacias scoprono che Antonito ha venduto il negozio di Lolita e il brevetto della macchina del caffè per rientrare dei soldi spesi per l’affare del Banco Americano: l’acquirente é Don Alfredo. Continuano gli screzi fra Felicia e Bellita a tal punto che la prima fa arrestare la seconda. Questa faida si ripercuote sul rapporto che Cinta ha con Emilio: il giovane, capendo di essere sul punto di perdere la giovane, vorrebbe ricucire la loro storia ma forse é ormai tardi perché Rafael sta facendo breccia nel cuore della ragazza. Felipe, infine, troverà da solo la nuova domestica: si tratta di una ragazza di colore che parla solo il portoghese ed é molto diffidente.

Una vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Ad Acacias il clima é molto teso perché fra i cittadini che hanno investito nel Banco Americano inizia a serpeggiare la notizia del fallimento dell’istituto bancario. Tutti hanno investito ogni loro risparmio come Libero e come Antonito, il quale é talmente angosciato da questa notizia da non voler neanche cercare il padre Ramon del quale non so hanno notizie da giorni. Carmen insiste per andarlo a cercare ma il figlio del Palacios spera di risolvere prima la questione dell’incauto investimento: ha infatti acceso un’ipoteca sui beni di famiglia, all’insaputa del padre che era contrario, per avere maggiore liquidità da impegnare nell’affare e spera di poter trovare una soluzione prima del ritorno del padre. Liberto, Antonito e tutto gli altri esponenti delle famiglie coinvolte vanno così a casa di Don Alfredo per avere da lui notizie, visto che l’affare era stato una sia proposta. Il Bryce, però, fa finta di essere sorpreso dalla notizia é occorre l’intervento di sua moglie Genoveva per risolvere la situazione: la donna fa ricadere la colpa sulla Banca di Spagna e decide di organizzare un corteo di protesta contro le autorità nel quale coinvolge tutti gli abitanti del quartiere. In questo modo la facciata di rispettabilità e credibilità di Alfredo é salva.

Faustina torna finalmente a casa, accolta da tutti gli abitanti del palazzo e protetta da Don Felipe. Proprio l’uomo, che é stato molto preoccupato per la salute della domestica, decide di vederci chiaro in questa situazione e decide di indagare in maniera molto più approfondita sulle referenze del Dott. Maduro, lo specialista interpellato da Ursula, non immaginando che la domestica che ha sostituito Agustina é coinvolta nel piano. Intanto l’uomo, che proprio per le preoccupazioni legate alla sua governante aveva deciso di non poter dedicare le sue energie all’affare del Banco Americano rinunciando a parteciparvi, comunica ad Ursula che non ha più bisogno di suoi servigi, dandole così la possibilità di andare a servizio di Genoveva, sua complice nel distruggere gli abitanti di Acacias. Prima, però, chiede alla perfida donna di aiutarlo a scegliere una sostituta che possa non solo occuparsi della casa ma anche prendersi cura di Agustina fino a quando l’anziana donna non riuscirà a ristabilirsi completamente.



