Una Vita/ Anticipazioni puntate 23-29 marzo 2020: Celia sempre più folle ma…

Una Vita, anticipazioni puntate 23-29 marzo 2020

Le prossime puntate in onda dal 23 al 29 marzo 2020 della soap opera Una Vita sveleranno degli episodi del tutto inaspettati. Infatti nella puntata successiva a quella del 22 marzo si potrà assistere ad una Celia completamente in preda ad una crisi di nervi che la farà impazzire del tutto. Del resto la donna sembra aver perduto la ragione e non permette a nessuno di aiutarla. In questo modo Celia, chiudendosi in se stessa, non riuscirà ad avere l’aiuto di nessuno e la situazione risulterà così essere incontrollabile per chiunque. Lo stesso marito cerca di riportarla sulla strada della ragione e farà di tutto per farla ricredere sui suoi comportamenti. Celia è però immersa nelle sue convinzioni e non cessa di ripetere che la figlia di Trini, Milagros, non è altro che la sua vera figliola. Solo nelle seguenti puntate l’attenzione si volgerà verso Rosina che scoprirà nuovi retroscena sul rapimento di Flora. Inoltre anche su Felipe e Celia ne succederanno di nuove. Felipe infatti accuserà la donna di mancarle di rispetto proprio a causa di Milagros, rea di attirare verso di se tutte le attenzioni della donna.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. L’ultimo episodio è stato principalmente incentrato su Samuel il quale non riuscendosi a contenere, diviene letteralmente furioso. La donna causa di tutto questo è naturalmente Lucia alla quale promette che si vendicherà. Quest’ultima cerca in tutti i modi di chiarire la situazione su ciò che sta avvenendo, ma Samuel non accenna a voler sentir ragioni. Nonostante l’episodio Lucia e Telmo non tentennano nel proseguire il loro percorso insieme e non rinunciano ad un appuntamento pomeridiano in compagnia, presso La Deliciosa, per rendere ufficiale e condividere la loro storia d’amore. L’allegra merenda dura però molto poco proprio perchè l’ira di Samuel interrompe i festeggiamenti. Dopo essersela presa con i diretti interessati, Samuel non risparmia nemmeno Felipe, reo a suo parere di non aver protetto la cugina dal colpo in testa. Samuel deciso nella sua vendetta nei confronti di Lucia cerca allora in Espineira la figura ideale in grado di allearsi con lui, ma il priore gli consiglia di ponderare bene i suoi passi e presentarsi perciò in futuro.

Lucia è dunque davanti al fallito tentativo di riconciliazione con Samuel. Non c’è infatti nessuna possibilità che l’uomo sia disposto ad ascoltare ragione alcuna. Come se non bastasse Samuel viene offeso e colpito dalle minacce di Batan e dunque risulta essere chiaro che gli unici sentimenti possibili siano, a questo punto, astio e risentimento. Del resto davanti a Samuel si prospetta un futuro diverso dove ogni pianificazione è ormai andata in frantumi. A peggiorare la situazione inoltre c’è anche Espinera che gli volta le spalle. L’Alday è dunque solo con l’unica possibilità di rivolgersi al pericoloso e avido usuraio. Proprio quest’ultimo fa pressioni a Samuel per far sì che il gioielliere riscatti il suo debito il prima possibile! Samuel è dunque con le spalle al muro e per lui è sempre più difficile liberarsi dalla morsa dello strozzino e ancora di più mettere le mani sul denaro di Lucia.



