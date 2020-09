Una Vita/ Anticipazioni puntate 7-12 settembre: Liberto aspetta una risposta

Una Vita, anticipazioni puntate 7-12 settembre

Le anticipazioni di Una Vita della nuova settimana, quella che va dal 7 al 12 settembre, ci raccontano di Liberto che è in attesa di conoscere il verdetto del giudice ma nel frattempo decide comunque di lasciare casa di Rosina perché capisce che la moglie si sente molto a disagio nel vivere con lui. Felipe si avvicina sempre di più alla domestica Marcia, tanto che la invita a partecipare con lui ad un evento all’ambasciata brasiliana, ignorando che la ragazza fa il doppio gioco per Ursula. Intanto l’avvocato si sta avvicinando sempre di più anche a Genoveva nella quale nutre una grande fiducia tanto da essere sicuro che alla fine la donna deciderà di scagionare Liberto. Spinta dalla domestica Arantxa, Cinta decide finalmente di dire la verità a Rafael per cui gli comunica che non può sposarlo perché ama un altro uomo ma lo prega anche di non dire nulla ai suoi genitori per non addolorarli. Jacinto e Servante partecipano al torneo di biglie e, come da attese, lo vincono: grazie alla sua bravura, il marito di Marcelina riesce ad ottenere nuovamente la medaglietta sottratta dall’amico.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Liberto, grazie all’aiuto di Felipe, riesce ad ottenere gli arresti domiciliari e torna a casa. Rosina, per salvare le apparenze e aiutare il marito a dimostrare la sua innocenza, accetta di riprenderlo a casa sua ma è evidente che la scelta la mette molto a disagio. In particolare se ne accorgono Ramon e la sua famiglia, visto che invitano la coppia al ristorante di Felicia per dimostrare all’opinione pubblica di credere nell’innocenza del Seler. Durante un confronto fra i due, però, la donna gli confessa di non riuscire a sopportare la sua vista. Intanto Felipe è impegnato a dimostrare l’innocenza dell’amico e, su consiglio di Lolita, va a parlare con Genoveva credendo che lei sia una vittima del marito. In effetti la donna aveva sconsigliato ad Alfredo di portare avanti la denuncia contro Liberto ma l’uomo l’aveva trattata in malo modo e poi aveva chiesto alla domestica Ursula di tenerla d’occhio. Ursula ha un insospettabile legame con Marcia in quanto ha messo lei la ragazza al servizio dell’avvocato, sottraendola ad una brutta situazione. Proprio per questo motivo la tiene sotto scacco e le ordina di raccontarle tutte le novità che sente nella casa dove lavora. Marcia e Felipe, però, si stanno avvicinando sempre di più anche grazie alle lezioni di spagnolo che l’avvocato sta dando alla domestica ed è evidente che fra i due ci sia una chimica particolare.

Ramon racconta a Carmen che ha buone notizie circa la questione del Banco Americano e che pensa di riuscire a recuperare i soldi che hanno perso loro e tutta Acacias, non vuole però dire ancora nulla per non creare false speranze. In effetti Lolita è molto turbata per tutta questa vicenda ed evita di prendersi cura della bottega perché sa che presto sarà costretta a dire addio per sempre alla sua attività. Inoltre è turbata anche per il fatto che lei, unica in tutta Acacias, crede al fatto che la sua amica Genoveva sia vittima del marito ma si sente a sua volta attaccata da tutti per questa solidarietà. Emilio soffre molto per l’imminente partenza di Cinta e non sa che anche la ragazza non è convinta di partire con Rafael. Comino e Antonito sono molto preoccupati per il ragazzo e per il modo con il quale sta reagendo alla perdita della ragazza che ama, per questo motivo decidono di intervenire per sanare la situazione. Comino fa vedere all’amico il diario che il ragazzo ha tenuto e al quale ha affidato il suo dolore e i due pensano che questo quaderno debba necessariamente essere consegnato nelle mani di Cinta che, in questo modo, potrà conoscere la reale situazione prima di decidere di sposare un altro.



