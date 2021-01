Una Vita/ Anticipazioni puntate dal 18 al 22 gennaio: chi è Santiago?

Una Vita, anticipazioni puntate dal 18 al 22 gennaio

Nelle puntate di questa settimana di Una Vita, Felipe e Marcia finalmente si sposano ma subito dopo le nozze vengono annullate perché ritorna il marito di Marcia, tale Santiago. Felipe crolla nella più cupa disperazione e Genoveva è subito pronta ad essere al suo fianco per risollevargli il morale. Mauro torna a vivere a Bilbao e Yolanda, quando viene a saperlo, decide di seguirlo. Continua la frequentazione fra Armando e Susana, sempre agevolata da Rosina che crede che una relazione fra i due possa essere una cosa positiva: questa volta ad unirli è la passione per il cibo. Intanto Bellita comunica al produttore che non intende far parte del suo film e Carchano per ripicca licenzia Camino e Cinta. Poi, dopo una serie di trattative con i Dominguez, il produttore ci ripensa e decide di affidare la parte principale del film a una delle due. Nonostante Camino sia più brava è su Cinta che ricade la scelta ma c’è qualcosa di losco nel comportamento del produttore. Santiago, deciso a stabilirsi ad Acacias, fa di tutto per conquistare i suoi vicini ma Ursula sospetta che l’uomo abbia un accordo con la Salmeron.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Genoveva, nella stanza di Marcia, la maledice mentre lei dorme, poi quando si sveglia si dimostra un’amica amorevole. La Sampaio prova a ringraziare la sua rivale per averle salvato la vita ma Genoveva dice di averlo fatto solo per Felipe, perché non vuole che lui soffra in quanto lo ama ancora. Marcia, però, capisce che c’è qualcosa nella donna che non la convince. Mauro incontra Yolanda e fra i due c’è grande complicità e voglia di trascorrere del tempo insieme. Il poliziotto le propone di aiutarla a risolvere tutte le sue difficoltà con la legge e con un malvivente che reclama soldi e la ragazza promette di pensarci. Susana e Armando, in attesa di Felicia per visitare la mostra di pittura, vengono avvisati che la Pasamar non può più, per questo motivo i due decidono di andare da soli. Ursula viene a sapere da Servante che Genoveva si è fatta accompagnare da un conducente in una calle molto lontana da Acacias, mal frequentata. Il guardiano dice alla domestica che è l’ultima volta che si presta per una cosa del genere e che non ha più intenzione di aiutarla. Ursula pensa a cosa nasconda la sua signora e quali siano le sue prossime mosse.

Felipe è felice per le sue nozze ma non sa…

Felipe è molto felice per le imminenti nozze e sta facendo di tutto per organizzare ogni dettaglio. Dopo aver raccontato la novità a Ramon, chiede all’amico di fargli da testimone e poi coinvolge Casilda come testimone di Marcia. Genoveva propone a Felipe di ospitare Marcia a casa sua quando uscirà dall’ospedale ma l’avvocato è contrario perché non vuole che la ragazza stia a contatto con Ursula, così la Salmeron si propone di licenziarla immediatamente. Susana racconta a Rosina del bellissimo pomeriggio e della serata che ha trascorso con Armando e la donna poi riferisce tutto a Rosina, aggiungendo che secondo lei la sarta si sta innamorando. Bellita, dopo un provino con Carchano, non è convinta di come venga in video ed è sempre più convinta di non voler prendere parte al film. Teme, però, di mandare tutto all’aria perché non vuole deludere Cinta e Camino. Emilio si confida con Jacinto perché ha la sensazione che Cinta sia sempre più distratta dalla questione del film. L’amico gli confessa che lui non avrebbe mai dato il permesso a Marcelina di diventare un’attrice, per paura di essere lasciato. Questa semplice considerazione manda in crisi il Pasamar che teme effettivamente che il suo matrimonio con la Dominguez possa saltare per la nuova vita che si appresta a vivere.



