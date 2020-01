Una Vita/ Anticipazioni puntate dal 20 al 25 gennaio: Lucia dice no a Samuel?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 20 AL 25 GENNAIO

La nuova settimana in compagnia di Una Vita ci offrirà tante nuove avventure e colpi di scena che non mancheranno di tenere tutti con il fiato sospeso. Celia intuirà nella nuova felicità che legge negli occhi di Lucia che nella sua vita c’è un nuovo amore. Lolita scoprirà finalmente un sistema per rendere nulla quella vecchia promessa di matrimonio tra Ceferino e Lolita. Se l’uomo bacierà una vedova la promessa potrà intendersi completamente annullata. Così chiede a Casilda di aiutarla nell’impresa, ma quest’ultima si dichiarerà ancora troppo legata al suo defunto marito per prestarsi a questo gioco. Solo dopo si ricrederà e si deciderà a dare una mano all’amica. Casilda cercherà così di interferire mettendosi in condizione di fare il terzo incomodo. Così, quando Ceferino inviterà Lolita a trascorrere una serata romantica, si ritroverà in un’uscita a tre. Ma riuscirà a baciare Ceferino ponendo così fine al vecchio giuramento fatto? E Lucia finirà per sposare Samuel o per dar retta al suo cuore? Per saperlo dovremmo attendere nuovi avvincenti episodi di Una Vita, in onda come sempre su Canale 5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’ultima puntata di Una Vita, quella andata in onda venerdì 17 gennaio, avevamo lasciato Lucia in preda ad una inquietante decisione. Avrebbe dovuto decidere se pronunciare il suo sì a Samuel ed accettare così di sposarlo, oppure seguire il suo cuore che sembra invece portarla sempre più vicina a Padre Telmo. Indubbiamente le ultime vicende hanno permesso alla Alvarado ed al sacerdote di riavvicinarsi. Prima la scelta di Lucia di offrire il suo aiuto al parroco nella gestione degli sfollati dell’Hoyo ospitati in canonica, poi il gesto del sacerdote che non ha indugiato un solo attimo a recarsi in casa di Felipe e Celia per salvare loro la vita, hanno permesso alla donna di scoprire che il sacerdote è stato come lei vittima di un inganno e che non avrebbe mai potuto violentarla come invece hanno voluto farle credere. Samuel capisce che dietro l’indecisione della giovane donna vi è molto di più di quella necessità di attendere che i cugini si siano ristabiliti completamente e pensa ad un nuovo modo per legare Lucia a se. Per cercare di riallontanarla dal parroco Samuel le offrirà un nuovo lavoro di restauro, ma non basterà questo per impedire alla giovane di seguire il suo cuore. Dietro quella comprensione che l’Alday finge di avere nei confronti di Lucia vi è però la consapevolezza che l’incertezza della giovane donna non è affatto legata alla ripresa fisica dei cugini, una consapevolezza che porterà Samuel a rendere difficile contenere la sua rabbia. Intanto Leonor e Inigo decidono di allontanarsi per un giorno da Acacias. La giovane vuole provare ancora una volta a far desistere il figlio di Flora dall’effettuare scommesse clandestine. Saputo di questa vacanza Jordi Barò rimanderà il suo viaggio a Barcellona. L’uomo spera di poter incontrare Flora, ora che il figlio e la fidanzata si sono allontanati, per confessarle i suoi sentimenti per lei.

