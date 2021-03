Una Vita/ Anticipazioni puntate dall’8 a 12 marzo: Ursula fuori di testa!

Una Vita, anticipazioni puntate dall’8 al 12 marzo

Tutto è pronto per una nuova settimana in compagnia di Una Vita, la soap spagnola che adrà in onda dal lunedì al venerdì e poi anche alla domenica correndo così verso il finale già annunciato in Patria. Presto Felipe e i suoi dovranno dire addio ai fan proprio come succederà tra qualche giorno a Francisca e i protagonisti de Il Segreto ma, prima, ci attende una settimana movimentata in cui al centro di tutto ci saranno ancora le donne. Da una parte c’è Bellita che si sente in colpa per le condizioni precarie in cui vive Margarita e proverà ad aiutarla proprio mentre Cinta aiuta Josè con la sua nuova parte ovvero quella re di Giudea.

Santiago organizza una sorpresa a Marcia mentre i Dominguez sembrano aver ritrovato la serenità. Dall’altra parte avremo a che fare con la nuova arrivata, Maite che, dopo aver portato i primi scossoni nel quartiere, adesso si spinge oltre invitando i signori nel suo atelier facendo discutere le donne. Camino finisce nel suo mirino per via delle sue doti da artista. Cos’altro vedremo nelle nuove puntate di Una Vita in onda dall’8 al 12 marzo su Canale5? Non mancheranno nemmeno i colpi di scena relativi a Felipe quando si accorgerà della sorpresa che Santiago penserà per Marcia spingendo Felipe a prendersela con Genoveva. L’ex domestica si concederà al marito?

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Fabiana chiede ad Agustina notizie su Ursula per capire come sta la loro ex compagna di avventure ma quello che scopre è che le sue condizioni stanno peggiorando. A capire che le cose non vanno come previsto è Genoveva che si trova ad entrare in casa proprio mentre Ursula si trova in salotto e vaneggia credendo di parlare con Cayetana. Come reagirà a quel punto la sua signora? Dall’altra parte c’è Marcia che ottiene una piccola libertà da parte del marito che le permetterà di lavorare nel negozio di Lolita e anche nella lavanderia ma senza stancarsi troppo. Come andrà a finire quando l’ex domestica tornerà ad uscire di casa? Genoveva è già stata chiara e nella puntata di domenica pomeriggio ha affrontato la sua rivale in amore spingendola a lasciare per sempre in pace il bell’avvocato. Ursula è furiosa e mette le mani addosso a Genoveva convinta di avere davanti la sua vecchia signora. Solo l’intervento dell’avvocato riesce a fermare la domestica prima che possa fare qualcosa di terribile ai danni di Genoveva. Chi salverà Ursula dalla sua follia?



