Una Vita, chi sono Jòse e Bellita?/ La star e la sua famiglia a casa di Ramon dopo…

Pubblicità

Una Vita torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui finalmente avremo modo di andare a fondo nei personaggi nuovi arrivati nella soap spagnole. Ad anticipare quello che sarebbe successo sono state proprio le trame spagnole confermando l’arrivo di una nuova famiglia, i Dominguez composti da Bellita, José e la domestica Arantxa. A loro si unirà molto presto anche la loro unica figlia Cinta, e saranno loro a prendere il posto che è stato occupato per tanti anni da Ramon e la sua famiglia. Il salto temporale di dieci anni ha spinto proprio Lolita, parlando con Susana, a rivelare che le trattative con i nuovi vicini stanno quasi per andare in porto e che presto avremo modo di conoscere i nuovi inquilini ovvero la famiglia Dominguez.

Pubblicità

CHI SONO I DOMINGUEZ?

Ma chi sono e quali novità regaleranno ad Una Vita? La famiglia Dominguez è composta dalla cantante Mari Belli, conosciuta come Bellita Del Campo, suo marito José Dominguez e la loro domestica Arantxa Torrealday. Saranno loro ad acquistare l’appartamento che era di Ramon per permettere ad Antoñito di poter pagare un team di avvocati e far uscire di prigione suo padre dopo ben dieci anni accusato della morte di Celia. I Dominguez arriveranno direttamente dall’Argentina dove Bellita ha avuto modo di calcare grandi palcoscenici ma una volta arrivata in città scoprirà che proprio gli spagnoli l’hanno dimenticata e suo marito sarà costretto a pagare i vicini per non farla rimanere male. A mettere in crisi il piano ci penserà Jacinto mettendo nei guai tutti coloro che hanno finto ma anche le ignare Fabiana e Marcelina. Il resto lo scopriremo strada facendo su Canale5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA