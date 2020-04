Una Vita, nuovi personaggi/ Chi sono? Dalla famiglia Dominguez ai Pasamar

Pubblicità

Così come accaduto per Il Segreto, anche per Una Vita c’è un importante salto temporale – di ben 10 anni – che porta all’introduzione di nuovi personaggi. Nei luoghi della soap, che rimangono gli stessi, troviamo la famiglia Dominguez composta da Mari Belli Del Campo Dominguez (Maria Gracia), ex cantante e ballerina ormai in declino accolta calorosamente dagli abitanti di Acacias. Con lei vive, nell’appartamento di Ramon, il devoto marito José Dominguez (Manuel Bandera)e la figlia Cinta (Aroa Rodriguez), una giovane che darà del filo da torcere ai suoi genitori. In casa Dominguez, infine, c’è anche la fedele cameriera Arantxa (Gurutze Beitia). Oltre ai Dominguez ci sono poi i Pasamar alla cui guida c’è la matriarca Felicia (Susana Sotelo), che è la padrona del nuovo ristorante del quartiere.

Una Vita, chi sono i Pasamar? Ecco i nuovi personaggi della soap

Assieme a Felicia ci sono i figli Emilio (José Pastor) e sua sorella Camino (Aia Bedmar), che porta con se un trauma subito in passato e un grande segreto che scopriremo nel corso delle prossime puntate e che lascerà il pubblico a bocca aperta. Infine tra i nuovi personaggi troviamo Eduardo Torralba (Paco Mora), il marito di Lucia, e Genoveva Salmerón (Clara Garrido), la nuova sposa di Samuel. Proprio quest’ultima è destinata a diventare la nuova dark lady della serie. Infatti la sua vita andrà ad intersecarsi con quella di Ursula (Montse Alcoverro) che, infatti, nonostante gli anni trascorsi, è ancora lì.



